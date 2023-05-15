Рандерс - Виборг

|5 тур
|30 апреля, воскресенье
|15:00
|Виборг
|3:1
|Рандерс
|20 тур
|5 марта, воскресенье
|16:00
|Виборг
|2:2
|Рандерс
|6 тур
|21 августа, воскресенье
|17:00
|Рандерс
|1:0
|Виборг
|18 тур
|21 февраля, понедельник
|21:00
|Рандерс
|0:1
|Виборг
|5 тур
|13 августа, пятница
|20:15
|Виборг
|1:2
|Рандерс
|17 тур
|20 ноября, воскресенье
|15:00
|Рандерс
|2:1
|Виборг
|5 тур
|12 августа, пятница
|19:00
|Виборг
|0:1
|Рандерс
|30 тур
|16 мая, понедельник
|14:00
|Виборг
|2:3
|Рандерс
|22 тур
|20 марта, воскресенье
|16:00
|Рандерс
|1:3
|Виборг
|6 тур
|23 августа, воскресенье
|14:30
|Рандерс
|0:1
|Виборг
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|30
|17
|4
|9
|58:33
|+25
|55
|2.
|Нордшелланд
|30
|15
|9
|6
|49:30
|+19
|54
|3.
|Виборг
|30
|14
|8
|8
|43:33
|+10
|50
|4.
|Орхус
|30
|13
|8
|9
|36:27
|+9
|47
|5.
|Рандерс
|30
|10
|10
|10
|38:43
|-5
|40
|6.
|Брондбю
|30
|11
|7
|12
|40:48
|-8
|40