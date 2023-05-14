Орхус - Нордшелланд

|5 тур
|30 апреля, воскресенье
|19:00
|Нордшелланд
|0:1
|Орхус
|5 тур
|30 апреля, воскресенье
|19:00
|Нордшелланд
|0:1
|Орхус
|13 тур
|16 октября, воскресенье
|17:00
|Нордшелланд
|1:1
|Орхус
|8 тур
|5 сентября, понедельник
|20:00
|Орхус
|2:3
|Нордшелланд
|10 тур
|21 мая, суббота
|18:00
|Орхус
|2:2
|Нордшелланд
|2 тур
|10 апреля, воскресенье
|15:00
|Нордшелланд
|2:2
|Орхус
|20 тур
|7 марта, понедельник
|21:00
|Орхус
|2:3
|Нордшелланд
|2 тур
|25 июля, воскресенье
|15:00
|Нордшелланд
|0:0
|Орхус
|8 тур
|16 мая, воскресенье
|19:00
|Орхус
|3:1
|Нордшелланд
|1 тур
|4 апреля, воскресенье
|19:05
|Нордшелланд
|2:0
|Орхус
|19 тур
|3 марта, среда
|20:00
|Орхус
|0:1
|Нордшелланд
|10 тур
|29 ноября, воскресенье
|20:00
|Нордшелланд
|3:1
|Орхус
|9 тур
|22 июля, среда
|19:00
|Нордшелланд
|1:1
|Орхус
|2 тур
|17 июня, среда
|19:00
|Орхус
|2:1
|Нордшелланд
|15 тур
|3 ноября, воскресенье
|16:00
|Нордшелланд
|0:1
|Орхус
|11 тур
|29 сентября, воскресенье
|13:00
|Орхус
|3:1
|Нордшелланд
|19 тур
|10 декабря, понедельник
|21:00
|Нордшелланд
|1:0
|Орхус
|2 тур
|22 июля, воскресенье
|17:00
|Орхус
|1:1
|Нордшелланд
|14 тур
|27 октября, пятница
|20:00
|Орхус
|1:4
|Нордшелланд
|9 тур
|18 сентября, понедельник
|20:00
|Нордшелланд
|1:2
|Орхус
|17 тур
|19 ноября, суббота
|18:00
|Нордшелланд
|3:2
|Орхус
|8 тур
|12 сентября, понедельник
|20:00
|Орхус
|3:1
|Нордшелланд
|31 тур
|21 мая, суббота
|17:00
|Нордшелланд
|3:3
|Орхус
|12 тур
|18 октября, воскресенье
|14:30
|Орхус
|3:0
|Нордшелланд
|10 тур
|27 сентября, воскресенье
|19:00
|Нордшелланд
|2:0
|Орхус
|24 тур
|31 марта, понедельник
|21:00
|Нордшелланд
|1:0
|Орхус
|12 тур
|18 октября, пятница
|20:30
|Орхус
|0:1
|Нордшелланд
|3 тур
|3 августа, суббота
|19:00
|Орхус
|2:1
|Нордшелланд
|24 тур
|29 марта, пятница
|18:00
|Нордшелланд
|4:2
|Орхус
|17 тур
|16 ноября, пятница
|21:30
|Орхус
|0:2
|Нордшелланд
|6 тур
|19 августа, воскресенье
|19:00
|Орхус
|0:1
|Нордшелланд
|28 тур
|28 апреля, суббота
|19:00
|Нордшелланд
|5:3
|Орхус
|19 тур
|3 марта, суббота
|20:00
|Орхус
|1:1
|Нордшелланд
|10 тур
|24 сентября, суббота
|19:30
|Орхус
|1:0
|Нордшелланд
|32 тур
|9 мая, воскресенье
|17:00
|Нордшелланд
|0:1
|Орхус
|13 тур
|26 октября, понедельник
|21:00
|Орхус
|0:2
|Нордшелланд
|7 тур
|29 августа, суббота
|19:00
|Нордшелланд
|0:2
|Орхус
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|30
|17
|4
|9
|58:33
|+25
|55
|2.
|Нордшелланд
|30
|15
|9
|6
|49:30
|+19
|54
|3.
|Виборг
|30
|14
|8
|8
|43:33
|+10
|50
|4.
|Орхус
|30
|13
|8
|9
|36:27
|+9
|47
|5.
|Рандерс
|30
|10
|10
|10
|38:43
|-5
|40
|6.
|Брондбю
|30
|11
|7
|12
|40:48
|-8
|40