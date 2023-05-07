Рандерс - Брондбю

|4 тур
|23 апреля, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|0:4
|Рандерс
|12 тур
|9 октября, воскресенье
|19:00
|Рандерс
|2:3
|Брондбю
|9 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|2:2
|Рандерс
|6 тур
|1 мая, воскресенье
|17:00
|Рандерс
|2:1
|Брондбю
|1 тур
|3 апреля, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|0:1
|Рандерс
|17 тур
|28 ноября, воскресенье
|18:00
|Брондбю
|1:0
|Рандерс
|11 тур
|3 октября, воскресенье
|19:00
|Рандерс
|1:1
|Брондбю
|6 тур
|2 мая, воскресенье
|17:00
|Рандерс
|4:2
|Брондбю
|5 тур
|25 апреля, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|2:0
|Рандерс
|19 тур
|4 марта, четверг
|22:00
|Брондбю
|0:0
|Рандерс
|4 тур
|2 октября, пятница
|20:00
|Рандерс
|1:2
|Брондбю
|14 тур
|27 октября, воскресенье
|18:00
|Брондбю
|5:2
|Рандерс
|2 тур
|21 июля, воскресенье
|17:00
|Рандерс
|2:2
|Брондбю
|23 тур
|24 февраля, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:1
|Рандерс
|1 тур
|16 июля, понедельник
|21:15
|Рандерс
|0:2
|Брондбю
|14 тур
|30 октября, понедельник
|21:00
|Брондбю
|3:1
|Рандерс
|5 тур
|13 августа, воскресенье
|17:00
|Рандерс
|0:0
|Брондбю
|19 тур
|30 ноября, среда
|22:00
|Рандерс
|0:1
|Брондбю
|12 тур
|2 октября, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|2:2
|Рандерс
|29 тур
|12 мая, четверг
|19:00
|Рандерс
|0:2
|Брондбю
|21 тур
|13 марта, воскресенье
|18:00
|Брондбю
|1:0
|Рандерс
|4 тур
|9 августа, воскресенье
|19:00
|Рандерс
|3:3
|Брондбю
|4 тур
|9 августа, воскресенье
|19:00
|Рандерс
|3:3
|Брондбю
|32 тур
|31 мая, воскресенье
|17:00
|Рандерс
|1:1
|Брондбю
|13 тур
|2 ноября, воскресенье
|20:30
|Брондбю
|1:0
|Рандерс
|7 тур
|14 сентября, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|0:2
|Рандерс
|32 тур
|11 мая, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|1:1
|Рандерс
|20 тур
|2 марта, воскресенье
|20:00
|Рандерс
|0:1
|Брондбю
|6 тур
|25 августа, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|0:0
|Рандерс
|26 тур
|7 апреля, воскресенье
|19:00
|Рандерс
|0:1
|Брондбю
|21 тур
|3 марта, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|0:2
|Рандерс
|11 тур
|30 сентября, воскресенье
|21:00
|Рандерс
|3:2
|Брондбю
|27 тур
|25 апреля, понедельник
|20:00
|Рандерс
|0:4
|Брондбю
|13 тур
|24 октября, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:1
|Рандерс
|1 тур
|18 июля, воскресенье
|18:00
|Рандерс
|3:2
|Брондбю
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|30
|17
|4
|9
|58:33
|+25
|55
|2.
|Нордшелланд
|30
|15
|9
|6
|49:30
|+19
|54
|3.
|Виборг
|30
|14
|8
|8
|43:33
|+10
|50
|4.
|Орхус
|30
|13
|8
|9
|36:27
|+9
|47
|5.
|Рандерс
|30
|10
|10
|10
|38:43
|-5
|40
|6.
|Брондбю
|30
|11
|7
|12
|40:48
|-8
|40