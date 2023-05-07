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Рандерс - Брондбю

07.05.2023, Воскресенье, 17:00 мск Рандерс, стадион АутоСи Парк Дания. Суперлига, 6 тур Рандерс - Брондбю
Дания. Суперлига (2022/2023), группа A
4 тур
23 апреля, воскресенье 17:00 Брондбю 0:4 Рандерс
Дания. Суперлига (2022/2023)
12 тур
9 октября, воскресенье 19:00 Рандерс 2:3 Брондбю
9 тур
11 сентября, воскресенье 17:00 Брондбю 2:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2021/2022), группа A
6 тур
1 мая, воскресенье 17:00 Рандерс 2:1 Брондбю
1 тур
3 апреля, воскресенье 17:00 Брондбю 0:1 Рандерс
Дания. Суперлига (2021/2022)
17 тур
28 ноября, воскресенье 18:00 Брондбю 1:0 Рандерс
11 тур
3 октября, воскресенье 19:00 Рандерс 1:1 Брондбю
Дания. Суперлига (2020/2021), группа A
6 тур
2 мая, воскресенье 17:00 Рандерс 4:2 Брондбю
5 тур
25 апреля, воскресенье 17:00 Брондбю 2:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2020/2021)
19 тур
4 марта, четверг 22:00 Брондбю 0:0 Рандерс
4 тур
2 октября, пятница 20:00 Рандерс 1:2 Брондбю
Дания. Суперлига (2019/2020)
14 тур
27 октября, воскресенье 18:00 Брондбю 5:2 Рандерс
2 тур
21 июля, воскресенье 17:00 Рандерс 2:2 Брондбю
Дания. Суперлига (2018/2019)
23 тур
24 февраля, воскресенье 20:00 Брондбю 2:1 Рандерс
1 тур
16 июля, понедельник 21:15 Рандерс 0:2 Брондбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
14 тур
30 октября, понедельник 21:00 Брондбю 3:1 Рандерс
5 тур
13 августа, воскресенье 17:00 Рандерс 0:0 Брондбю
Дания. Суперлига (2016/2017)
19 тур
30 ноября, среда 22:00 Рандерс 0:1 Брондбю
12 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Брондбю 2:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2015/2016)
29 тур
12 мая, четверг 19:00 Рандерс 0:2 Брондбю
21 тур
13 марта, воскресенье 18:00 Брондбю 1:0 Рандерс
4 тур
9 августа, воскресенье 19:00 Рандерс 3:3 Брондбю
Дания. Суперлига (2014/2015)
4 тур
9 августа, воскресенье 19:00 Рандерс 3:3 Брондбю
32 тур
31 мая, воскресенье 17:00 Рандерс 1:1 Брондбю
13 тур
2 ноября, воскресенье 20:30 Брондбю 1:0 Рандерс
7 тур
14 сентября, воскресенье 19:00 Брондбю 0:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
32 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Брондбю 1:1 Рандерс
20 тур
2 марта, воскресенье 20:00 Рандерс 0:1 Брондбю
6 тур
25 августа, воскресенье 21:00 Брондбю 0:0 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
26 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Рандерс 0:1 Брондбю
21 тур
3 марта, воскресенье 20:00 Брондбю 0:2 Рандерс
11 тур
30 сентября, воскресенье 21:00 Рандерс 3:2 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
27 тур
25 апреля, понедельник 20:00 Рандерс 0:4 Брондбю
13 тур
24 октября, воскресенье 20:00 Брондбю 2:1 Рандерс
1 тур
18 июля, воскресенье 18:00 Рандерс 3:2 Брондбю
Чемпионат Дании (2009/2010)
33 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Рандерс 1:3 Брондбю
21 тур
22 марта, понедельник 21:00 Брондбю 1:1 Рандерс
5 тур
16 августа, воскресенье 18:00 Рандерс 1:3 Брондбю
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 30 17 4 9 58:33 +25 55
2. Нордшелланд 30 15 9 6 49:30 +19 54
3. Виборг 30 14 8 8 43:33 +10 50
4. Орхус 30 13 8 9 36:27 +9 47
5. Рандерс 30 10 10 10 38:43 -5 40
6. Брондбю 30 11 7 12 40:48 -8 40
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