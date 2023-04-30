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Нордшелланд - Орхус

30.04.2023, Воскресенье, 19:00 мск Фарум, стадион Фарум Парк Дания. Суперлига, 5 тур Нордшелланд - Орхус
Дания. Суперлига (2022/2023)
13 тур
16 октября, воскресенье 17:00 Нордшелланд 1:1 Орхус
8 тур
5 сентября, понедельник 20:00 Орхус 2:3 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2021/2022), группа B
10 тур
21 мая, суббота 18:00 Орхус 2:2 Нордшелланд
2 тур
10 апреля, воскресенье 15:00 Нордшелланд 2:2 Орхус
Дания. Суперлига (2021/2022)
20 тур
7 марта, понедельник 21:00 Орхус 2:3 Нордшелланд
2 тур
25 июля, воскресенье 15:00 Нордшелланд 0:0 Орхус
Дания. Суперлига (2020/2021), группа A
8 тур
16 мая, воскресенье 19:00 Орхус 3:1 Нордшелланд
1 тур
4 апреля, воскресенье 19:05 Нордшелланд 2:0 Орхус
Дания. Суперлига (2020/2021)
19 тур
3 марта, среда 20:00 Орхус 0:1 Нордшелланд
10 тур
29 ноября, воскресенье 20:00 Нордшелланд 3:1 Орхус
Дания. Суперлига (2019/2020), группа A
9 тур
22 июля, среда 19:00 Нордшелланд 1:1 Орхус
2 тур
17 июня, среда 19:00 Орхус 2:1 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2019/2020)
15 тур
3 ноября, воскресенье 16:00 Нордшелланд 0:1 Орхус
11 тур
29 сентября, воскресенье 13:00 Орхус 3:1 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2018/2019)
19 тур
10 декабря, понедельник 21:00 Нордшелланд 1:0 Орхус
2 тур
22 июля, воскресенье 17:00 Орхус 1:1 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2017/2018)
14 тур
27 октября, пятница 20:00 Орхус 1:4 Нордшелланд
9 тур
18 сентября, понедельник 20:00 Нордшелланд 1:2 Орхус
Дания. Суперлига (2016/2017)
17 тур
19 ноября, суббота 18:00 Нордшелланд 3:2 Орхус
8 тур
12 сентября, понедельник 20:00 Орхус 3:1 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2015/2016)
31 тур
21 мая, суббота 17:00 Нордшелланд 3:3 Орхус
12 тур
18 октября, воскресенье 14:30 Орхус 3:0 Нордшелланд
10 тур
27 сентября, воскресенье 19:00 Нордшелланд 2:0 Орхус
Дания. Суперлига (2013/2014)
24 тур
31 марта, понедельник 21:00 Нордшелланд 1:0 Орхус
12 тур
18 октября, пятница 20:30 Орхус 0:1 Нордшелланд
3 тур
3 августа, суббота 19:00 Орхус 2:1 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
24 тур
29 марта, пятница 18:00 Нордшелланд 4:2 Орхус
17 тур
16 ноября, пятница 21:30 Орхус 0:2 Нордшелланд
6 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Орхус 0:1 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
28 тур
28 апреля, суббота 19:00 Нордшелланд 5:3 Орхус
19 тур
3 марта, суббота 20:00 Орхус 1:1 Нордшелланд
10 тур
24 сентября, суббота 19:30 Орхус 1:0 Нордшелланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
32 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Нордшелланд 0:1 Орхус
13 тур
26 октября, понедельник 21:00 Орхус 0:2 Нордшелланд
7 тур
29 августа, суббота 19:00 Нордшелланд 0:2 Орхус
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 30 17 4 9 58:33 +25 55
2. Нордшелланд 30 15 9 6 49:30 +19 54
3. Виборг 30 14 8 8 43:33 +10 50
4. Орхус 30 13 8 9 36:27 +9 47
5. Рандерс 30 10 10 10 38:43 -5 40
6. Брондбю 30 11 7 12 40:48 -8 40
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