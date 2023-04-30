Копенгаген - Брондбю

|13 тур
|16 октября, воскресенье
|15:00
|Брондбю
|1:1
|Копенгаген
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|4:1
|Брондбю
|13 тур
|16 октября, воскресенье
|15:00
|Брондбю
|1:1
|Копенгаген
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|4:1
|Брондбю
|7 тур
|8 мая, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|1:1
|Копенгаген
|4 тур
|18 апреля, понедельник
|17:00
|Копенгаген
|2:0
|Брондбю
|13 тур
|24 октября, воскресенье
|15:00
|Брондбю
|2:1
|Копенгаген
|4 тур
|8 августа, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|4:2
|Брондбю
|8 тур
|16 мая, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|2:1
|Брондбю
|2 тур
|11 апреля, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|1:3
|Копенгаген
|20 тур
|7 марта, воскресенье
|16:00
|Брондбю
|2:1
|Копенгаген
|2 тур
|20 сентября, воскресенье
|15:00
|Копенгаген
|1:2
|Брондбю
|7 тур
|12 июля, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|0:0
|Брондбю
|3 тур
|21 июня, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|1:1
|Копенгаген
|18 тур
|1 декабря, воскресенье
|13:45
|Копенгаген
|2:1
|Брондбю
|12 тур
|6 октября, воскресенье
|15:00
|Брондбю
|3:1
|Копенгаген
|29 тур
|14 апреля, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|1:2
|Копенгаген
|15 тур
|4 ноября, воскресенье
|14:30
|Брондбю
|0:1
|Копенгаген
|5 тур
|12 августа, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|3:1
|Брондбю
|7 тур
|6 мая, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|1:1
|Брондбю
|3 тур
|15 апреля, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|2:1
|Копенгаген
|15 тур
|5 ноября, воскресенье
|14:00
|Копенгаген
|0:1
|Брондбю
|4 тур
|6 августа, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|1:0
|Копенгаген
|7 тур
|14 мая, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|1:0
|Брондбю
|3 тур
|17 апреля, понедельник
|17:00
|Брондбю
|0:1
|Копенгаген
|22 тур
|19 февраля, воскресенье
|15:30
|Копенгаген
|0:0
|Брондбю
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|1:1
|Копенгаген
|25 тур
|17 апреля, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|2:0
|Брондбю
|15 тур
|8 ноября, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|0:0
|Копенгаген
|10 тур
|27 сентября, воскресенье
|14:00
|Брондбю
|1:0
|Копенгаген
|23 тур
|6 апреля, понедельник
|17:00
|Брондбю
|0:0
|Копенгаген
|20 тур
|8 марта, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|3:1
|Брондбю
|8 тур
|21 сентября, воскресенье
|18:30
|Копенгаген
|1:0
|Брондбю
|30 тур
|4 мая, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|1:1
|Брондбю
|17 тур
|1 декабря, воскресенье
|22:00
|Брондбю
|1:3
|Копенгаген
|10 тур
|28 сентября, суббота
|18:00
|Брондбю
|3:2
|Копенгаген
|30 тур
|5 мая, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|0:0
|Копенгаген
|13 тур
|21 октября, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|1:0
|Брондбю
|6 тур
|18 августа, суббота
|21:00
|Копенгаген
|1:1
|Брондбю
|24 тур
|5 апреля, четверг
|20:00
|Копенгаген
|3:1
|Брондбю
|16 тур
|20 ноября, воскресенье
|16:30
|Брондбю
|2:1
|Копенгаген
|10 тур
|24 сентября, суббота
|17:00
|Брондбю
|1:2
|Копенгаген
|29 тур
|8 мая, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|1:1
|Копенгаген
|22 тур
|20 марта, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|3:1
|Брондбю
|9 тур
|19 сентября, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|2:0
|Брондбю
|30 тур
|2 мая, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|0:2
|Копенгаген
|20 тур
|14 марта, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|2:0
|Брондбю
|7 тур
|30 августа, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|1:1
|Брондбю
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|30
|17
|4
|9
|58:33
|+25
|55
|2.
|Нордшелланд
|30
|15
|9
|6
|49:30
|+19
|54
|3.
|Виборг
|30
|14
|8
|8
|43:33
|+10
|50
|4.
|Орхус
|30
|13
|8
|9
|36:27
|+9
|47
|5.
|Рандерс
|30
|10
|10
|10
|38:43
|-5
|40
|6.
|Брондбю
|30
|11
|7
|12
|40:48
|-8
|40