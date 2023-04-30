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Виборг - Рандерс

30.04.2023, Воскресенье, 15:00 мск Виборг, стадион Виборг Стадион Дания. Суперлига, 5 тур Виборг - Рандерс
Дания. Суперлига (2022/2023)
20 тур
5 марта, воскресенье 16:00 Виборг 2:2 Рандерс
6 тур
21 августа, воскресенье 17:00 Рандерс 1:0 Виборг
Дания. Суперлига (2021/2022)
18 тур
21 февраля, понедельник 21:00 Рандерс 0:1 Виборг
5 тур
13 августа, пятница 20:15 Виборг 1:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2016/2017)
17 тур
20 ноября, воскресенье 15:00 Рандерс 2:1 Виборг
5 тур
12 августа, пятница 19:00 Виборг 0:1 Рандерс
Дания. Суперлига (2015/2016)
30 тур
16 мая, понедельник 14:00 Виборг 2:3 Рандерс
22 тур
20 марта, воскресенье 16:00 Рандерс 1:3 Виборг
6 тур
23 августа, воскресенье 14:30 Рандерс 0:1 Виборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
26 тур
13 апреля, воскресенье 16:00 Рандерс 3:1 Виборг
19 тур
23 февраля, воскресенье 17:00 Виборг 1:1 Рандерс
1 тур
20 июля, суббота 19:00 Виборг 2:2 Рандерс
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 30 17 4 9 58:33 +25 55
2. Нордшелланд 30 15 9 6 49:30 +19 54
3. Виборг 30 14 8 8 43:33 +10 50
4. Орхус 30 13 8 9 36:27 +9 47
5. Рандерс 30 10 10 10 38:43 -5 40
6. Брондбю 30 11 7 12 40:48 -8 40
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