Орхус - Копенгаген

|17 тур
|13 ноября, воскресенье
|16:00
|Орхус
|0:2
|Копенгаген
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|1:0
|Орхус
|17 тур
|13 ноября, воскресенье
|16:00
|Орхус
|0:2
|Копенгаген
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|1:0
|Орхус
|16 тур
|21 ноября, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|1:1
|Орхус
|5 тур
|15 августа, воскресенье
|19:00
|Орхус
|1:3
|Копенгаген
|6 тур
|3 мая, понедельник
|20:00
|Копенгаген
|3:2
|Орхус
|5 тур
|25 апреля, воскресенье
|21:00
|Орхус
|1:2
|Копенгаген
|18 тур
|28 февраля, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|3:3
|Орхус
|6 тур
|25 октября, воскресенье
|20:00
|Орхус
|0:1
|Копенгаген
|8 тур
|19 июля, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|2:4
|Орхус
|5 тур
|5 июля, воскресенье
|21:00
|Орхус
|1:0
|Копенгаген
|14 тур
|28 октября, понедельник
|21:00
|Орхус
|1:2
|Копенгаген
|2 тур
|19 июля, пятница
|20:00
|Копенгаген
|2:1
|Орхус
|14 тур
|28 октября, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|4:2
|Орхус
|6 тур
|19 августа, воскресенье
|17:00
|Орхус
|1:1
|Копенгаген
|Финал
|25 мая, пятница
|20:00
|Копенгаген
|4:1
|Орхус
|24 тур
|4 марта, воскресенье
|18:00
|Орхус
|0:1
|Копенгаген
|13 тур
|22 октября, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|4:0
|Орхус
|21 тур
|11 декабря, воскресенье
|18:00
|Орхус
|0:1
|Копенгаген
|11 тур
|24 сентября, суббота
|16:30
|Копенгаген
|2:0
|Орхус
|33 тур
|29 мая, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|2:1
|Орхус
|20 тур
|6 марта, воскресенье
|20:00
|Орхус
|0:0
|Копенгаген
|6 тур
|23 августа, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|2:2
|Орхус
|26 тур
|13 апреля, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|1:0
|Орхус
|19 тур
|23 февраля, воскресенье
|20:00
|Орхус
|1:1
|Копенгаген
|5 тур
|18 августа, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|1:1
|Орхус
|29 тур
|28 апреля, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|0:0
|Орхус
|15 тур
|4 ноября, воскресенье
|22:00
|Орхус
|0:2
|Копенгаген
|5 тур
|12 августа, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|3:0
|Орхус
|25 тур
|9 апреля, понедельник
|20:00
|Орхус
|0:0
|Копенгаген
|18 тур
|4 декабря, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|0:0
|Орхус
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|1:1
|Орхус
|23 тур
|28 марта, воскресенье
|18:00
|Орхус
|0:0
|Копенгаген
|19 тур
|7 марта, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|5:0
|Орхус
|5 тур
|15 августа, суббота
|17:00
|Копенгаген
|0:1
|Орхус
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|30
|17
|4
|9
|58:33
|+25
|55
|2.
|Нордшелланд
|30
|15
|9
|6
|49:30
|+19
|54
|3.
|Виборг
|30
|14
|8
|8
|43:33
|+10
|50
|4.
|Орхус
|30
|13
|8
|9
|36:27
|+9
|47
|5.
|Рандерс
|30
|10
|10
|10
|38:43
|-5
|40
|6.
|Брондбю
|30
|11
|7
|12
|40:48
|-8
|40