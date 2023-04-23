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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Нордшелланд
Виборг - Нордшелланд: обзор матча 23 апреля 2023
Виборг
23.04.2023, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа A, 4 тур
1 : 0
Завершен
Нордшелланд
56'
Н. Бюрги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Нордшелланд
90'
+5
Желтая карточка
Э. Нуама
89'
Замена
И. Осман
️️️️
Д. Свенссон
Замена
О. Бундгор
️️️️
И. Саид
89'
Замена
С. Бергер
️️️️
М. Вестергор
82'
82'
Замена
В. Фагир
️️️️
М. Диоманде
82'
Замена
Р. Асконе
️️️️
М. Бидструп
Замена
Я. Замбурек
️️️️
М. Сендергор
69'
59'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
Э. Марксен
58'
Замена
М. Хансен
️️️️
Э. Маркондес
ГОЛ! 1:0!
Н. Бюрги
56'
Желтая карточка
Ж. Залетел
51'
26'
Желтая карточка
М. Бидструп
Желтая карточка
Д. Аньембе
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
8
Клинт Леманс
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
36
Виктор Хьорт
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
37
Якоб Вестер
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
9
Паулинью
ЦФ
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Мадс Хансен
ПВ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лунд
3
Гаеи
5
Бюрги
5
Залетел
24
Аньембе
13
Греннинг
8
Леманс
6
Сендергор
28
Вестергор
19
Саид
96
Жуниор
3-2-4-1
13
Хансен
4
Хансен
39
Нагало
15
Марксен
2
Вилладсен
24
Свенссон
10
Диоманде
10
Маркондес
33
Кристенсен
2
Бидструп
7
Нуама
19
Саид
23
Бундгор
23
Бундгор
19
Саид
28
Вестергор
14
Бергер
14
Бергер
28
Вестергор
6
Сендергор
8
Замбурек
8
Замбурек
6
Сендергор
2
Бидструп
27
Асконе
27
Асконе
2
Бидструп
15
Марксен
8
Нигрен
8
Нигрен
15
Марксен
10
Маркондес
9
Хансен
9
Хансен
10
Маркондес
24
Свенссон
15
Осман
15
Осман
24
Свенссон
10
Диоманде
19
Фагир
19
Фагир
10
Диоманде
Остались в запасе
Виборг
Нордшелланд
31
Миккел Андерсен
ВР
36
Виктор Хьорт
ЦЗ
37
Якоб Вестер
ЦП
9
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
36
Виктор Хьорт
ЦЗ
37
Якоб Вестер
ЦП
9
Паулинью
ЦФ
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Виборг - Нордшелланд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
Виборг Стадион
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