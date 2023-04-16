Брондбю - Орхус

|14 тур
|23 октября, воскресенье
|19:00
|Орхус
|2:2
|Брондбю
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|1:0
|Орхус
|14 тур
|23 октября, воскресенье
|19:00
|Орхус
|2:2
|Брондбю
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|1:0
|Орхус
|21 тур
|13 марта, воскресенье
|18:00
|Брондбю
|1:1
|Орхус
|1 тур
|18 июля, воскресенье
|20:00
|Орхус
|1:1
|Брондбю
|22 тур
|21 марта, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|1:1
|Орхус
|11 тур
|7 декабря, понедельник
|21:00
|Орхус
|3:1
|Брондбю
|10 тур
|26 июля, воскресенье
|20:00
|Орхус
|0:1
|Брондбю
|1 тур
|14 июня, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|0:0
|Орхус
|17 тур
|24 ноября, воскресенье
|20:00
|Орхус
|2:1
|Брондбю
|7 тур
|25 августа, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|0:3
|Орхус
|16 тур
|9 ноября, пятница
|21:00
|Брондбю
|2:0
|Орхус
|10 тур
|23 сентября, воскресенье
|19:00
|Орхус
|3:2
|Брондбю
|19 тур
|10 декабря, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:2
|Орхус
|6 тур
|20 августа, воскресенье
|19:00
|Орхус
|2:0
|Брондбю
|14 тур
|23 октября, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|1:0
|Орхус
|6 тур
|21 августа, воскресенье
|17:00
|Орхус
|0:7
|Брондбю
|26 тур
|24 апреля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|2:1
|Орхус
|16 тур
|22 ноября, воскресенье
|20:00
|Орхус
|1:1
|Брондбю
|1 тур
|19 июля, воскресенье
|19:00
|Орхус
|2:1
|Брондбю
|28 тур
|21 апреля, понедельник
|19:00
|Орхус
|1:2
|Брондбю
|15 тур
|10 ноября, воскресенье
|22:00
|Брондбю
|3:0
|Орхус
|9 тур
|22 сентября, воскресенье
|19:00
|Орхус
|1:3
|Брондбю
|25 тур
|1 апреля, понедельник
|21:00
|Брондбю
|3:2
|Орхус
|22 тур
|10 марта, воскресенье
|22:00
|Орхус
|0:3
|Брондбю
|4 тур
|5 августа, воскресенье
|21:00
|Орхус
|3:1
|Брондбю
|31 тур
|13 мая, воскресенье
|20:00
|Орхус
|5:1
|Брондбю
|20 тур
|11 марта, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|0:0
|Орхус
|6 тур
|21 августа, воскресенье
|20:00
|Орхус
|0:0
|Брондбю
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|30
|17
|4
|9
|58:33
|+25
|55
|2.
|Нордшелланд
|30
|15
|9
|6
|49:30
|+19
|54
|3.
|Виборг
|30
|14
|8
|8
|43:33
|+10
|50
|4.
|Орхус
|30
|13
|8
|9
|36:27
|+9
|47
|5.
|Рандерс
|30
|10
|10
|10
|38:43
|-5
|40
|6.
|Брондбю
|30
|11
|7
|12
|40:48
|-8
|40