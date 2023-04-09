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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Орхус
Виборг - Орхус: обзор матча 09 апреля 2023
Виборг
09.04.2023, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, группа A, 2 тур
0 : 1
Завершен
Орхус
47'
К. Якоб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Орхус
90'
+2
Желтая карточка
М. Андерсон
Замена
Паулинью
️️️️
Р. Жуниор
80'
77'
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
К. Якоб
Замена
М. Сендергор
️️️️
Я. Бонде
68'
Замена
М. Вестергор
️️️️
И. Саид
68'
68'
Замена
Э. Кал
️️️️
Д. Линкс
Желтая карточка
Й. Греннинг
58'
47'
ГОЛ! 0:1!
К. Якоб
46'
Замена
С. Хауген
️️️️
П. Бьюр
19'
Желтая карточка
К. Якоб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
8
Клинт Леманс
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
99
Элиас Ахури
ПВ
19
Ибраим Саид
ПВ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
17
Кевин Якоб
АП
11
Джифт Линкс
ПВ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
37
Якоб Вестер
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
22
Нильс Мортимер
ПВ
9
Паулинью
ЦФ
Орхус
99
Пер Бротвейт
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
18
Матиас Сауэр
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
9
Сигурд Хауген
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лунд
3
Гаеи
5
Бюрги
5
Залетел
24
Аньембе
13
Греннинг
8
Леманс
6
Бонде
99
Ахури
19
Саид
96
Жуниор
3-2-2-2-1
1
Хансен
2
Беймо
31
Биссек
5
Тингагер
14
Мельгор
21
Бьюр
21
Мадсен
23
Андерсон
11
Линкс
17
Якоб
9
Мортенсен
6
Бонде
6
Сендергор
6
Сендергор
6
Бонде
19
Саид
28
Вестергор
28
Вестергор
19
Саид
96
Жуниор
9
Паулинью
9
Паулинью
96
Жуниор
11
Линкс
19
Кал
19
Кал
11
Линкс
17
Якоб
29
Брандхоф
29
Брандхоф
17
Якоб
21
Бьюр
9
Хауген
9
Хауген
21
Бьюр
Остались в запасе
Виборг
Орхус
31
Миккел Андерсен
ВР
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
37
Якоб Вестер
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
22
Нильс Мортимер
ПВ
Главный тренер
Якоб Фрис
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
18
Матиас Сауэр
ЦП
14
Адам Дагхим
ЛВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
37
Якоб Вестер
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
22
Нильс Мортимер
ПВ
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
18
Матиас Сауэр
ЦП
14
Адам Дагхим
ЛВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Виборг - Орхус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Орхус
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Информация о матче
Стадион:
Виборг Стадион
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