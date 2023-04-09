Виборг - Орхус

|16 тур
|6 ноября, воскресенье
|16:00
|Виборг
|1:1
|Орхус
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|15:00
|Орхус
|3:1
|Виборг
|16 тур
|6 ноября, воскресенье
|16:00
|Виборг
|1:1
|Орхус
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|15:00
|Орхус
|3:1
|Виборг
|22 тур
|20 марта, воскресенье
|16:30
|Орхус
|1:1
|Виборг
|6 тур
|22 августа, воскресенье
|19:00
|Виборг
|2:0
|Орхус
|27 тур
|29 апреля, пятница
|19:00
|Орхус
|1:2
|Виборг
|17 тур
|27 ноября, пятница
|20:00
|Виборг
|1:0
|Орхус
|2 тур
|27 июля, понедельник
|20:00
|Виборг
|0:0
|Орхус
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|30
|17
|4
|9
|58:33
|+25
|55
|2.
|Нордшелланд
|30
|15
|9
|6
|49:30
|+19
|54
|3.
|Виборг
|30
|14
|8
|8
|43:33
|+10
|50
|4.
|Орхус
|30
|13
|8
|9
|36:27
|+9
|47
|5.
|Рандерс
|30
|10
|10
|10
|38:43
|-5
|40
|6.
|Брондбю
|30
|11
|7
|12
|40:48
|-8
|40