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Виборг - Орхус

09.04.2023, Воскресенье, 17:00 мск Виборг, стадион Виборг Стадион Дания. Суперлига, 2 тур Виборг - Орхус
Дания. Суперлига (2022/2023)
16 тур
6 ноября, воскресенье 16:00 Виборг 1:1 Орхус
2 тур
24 июля, воскресенье 15:00 Орхус 3:1 Виборг
Дания. Суперлига (2021/2022), группа B
9 тур
15 мая, воскресенье 21:00 Виборг 1:0 Орхус
3 тур
14 апреля, четверг 15:00 Орхус 0:2 Виборг
Дания. Суперлига (2021/2022)
22 тур
20 марта, воскресенье 16:30 Орхус 1:1 Виборг
6 тур
22 августа, воскресенье 19:00 Виборг 2:0 Орхус
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа B
6 тур
7 мая, воскресенье 17:00 Орхус 1:0 Виборг
1 тур
2 апреля, воскресенье 17:00 Виборг 2:4 Орхус
Дания. Суперлига (2016/2017)
23 тур
27 февраля, понедельник 21:00 Виборг 1:1 Орхус
2 тур
22 июля, пятница 21:15 Орхус 2:1 Виборг
Дания. Суперлига (2015/2016)
27 тур
29 апреля, пятница 19:00 Орхус 1:2 Виборг
17 тур
27 ноября, пятница 20:00 Виборг 1:0 Орхус
2 тур
27 июля, понедельник 20:00 Виборг 0:0 Орхус
Дания. Суперлига (2013/2014)
29 тур
27 апреля, воскресенье 16:00 Виборг 3:0 Орхус
14 тур
3 ноября, воскресенье 17:00 Орхус 2:1 Виборг
8 тур
15 сентября, воскресенье 16:00 Орхус 0:1 Виборг
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 30 17 4 9 58:33 +25 55
2. Нордшелланд 30 15 9 6 49:30 +19 54
3. Виборг 30 14 8 8 43:33 +10 50
4. Орхус 30 13 8 9 36:27 +9 47
5. Рандерс 30 10 10 10 38:43 -5 40
6. Брондбю 30 11 7 12 40:48 -8 40
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