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Орхус - Рандерс

03.04.2023, Понедельник, 20:00 мск Орхус, стадион НРГИ Парк Дания. Суперлига, 1 тур Орхус - Рандерс
Дания. Суперлига (2022/2023)
21 тур
13 марта, понедельник 21:00 Рандерс 1:2 Орхус
3 тур
31 июля, воскресенье 15:00 Орхус 0:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2021/2022)
13 тур
24 октября, воскресенье 17:00 Рандерс 1:0 Орхус
3 тур
1 августа, воскресенье 15:00 Орхус 1:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2020/2021), группа A
7 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Рандерс 0:1 Орхус
4 тур
22 апреля, четверг 18:45 Орхус 2:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2020/2021)
21 тур
15 марта, понедельник 21:00 Орхус 1:1 Рандерс
2 тур
20 сентября, воскресенье 17:00 Рандерс 1:1 Орхус
Дания. Суперлига (2019/2020)
21 тур
28 мая, четверг 20:00 Орхус 1:1 Рандерс
12 тур
6 октября, воскресенье 17:00 Рандерс 2:0 Орхус
Дания. Суперлига (2018/2019)
15 тур
4 ноября, воскресенье 18:30 Орхус 0:2 Рандерс
5 тур
12 августа, воскресенье 19:00 Рандерс 0:0 Орхус
Дания. Суперлига (2017/2018)
15 тур
5 ноября, воскресенье 18:00 Рандерс 1:0 Орхус
8 тур
9 сентября, суббота 17:00 Орхус 1:4 Рандерс
Дания. Суперлига (2016/2017)
25 тур
10 марта, пятница 20:00 Рандерс 1:1 Орхус
3 тур
31 июля, воскресенье 19:00 Орхус 1:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2015/2016)
25 тур
16 апреля, суббота 17:00 Орхус 0:2 Рандерс
15 тур
6 ноября, пятница 22:30 Рандерс 4:1 Орхус
3 тур
2 августа, воскресенье 14:30 Орхус 3:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
25 тур
4 апреля, пятница 20:30 Орхус 0:1 Рандерс
22 тур
17 марта, понедельник 22:00 Рандерс 1:3 Орхус
11 тур
5 октября, суббота 19:00 Рандерс 2:2 Орхус
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
30 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Рандерс 1:0 Орхус
13 тур
22 октября, понедельник 21:00 Орхус 1:1 Рандерс
3 тур
29 июля, воскресенье 19:00 Рандерс 2:1 Орхус
Чемпионат Дании (2009/2010)
25 тур
4 апреля, воскресенье 17:00 Орхус 0:0 Рандерс
22 тур
25 марта, четверг 22:00 Рандерс 2:1 Орхус
2 тур
27 июля, понедельник 21:00 Рандерс 2:3 Орхус
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 30 17 4 9 58:33 +25 55
2. Нордшелланд 30 15 9 6 49:30 +19 54
3. Виборг 30 14 8 8 43:33 +10 50
4. Орхус 30 13 8 9 36:27 +9 47
5. Рандерс 30 10 10 10 38:43 -5 40
6. Брондбю 30 11 7 12 40:48 -8 40
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