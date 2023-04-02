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Брондбю - Виборг

02.04.2023, Воскресенье, 17:00 мск Брённбю, стадион Брондбю Дания. Суперлига, 1 тур Брондбю - Виборг
Дания. Суперлига (2022/2023)
17 тур
13 ноября, воскресенье 18:00 Брондбю 0:2 Виборг
10 тур
18 сентября, воскресенье 17:00 Виборг 0:0 Брондбю
Дания. Суперлига (2021/2022)
14 тур
31 октября, воскресенье 20:00 Виборг 0:1 Брондбю
2 тур
25 июля, воскресенье 19:00 Брондбю 1:1 Виборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
16 тур
6 ноября, воскресенье 18:00 Виборг 1:2 Брондбю
9 тур
18 сентября, воскресенье 17:00 Брондбю 1:2 Виборг
Дания. Суперлига (2015/2016)
31 тур
23 мая, понедельник 20:00 Брондбю 0:1 Виборг
12 тур
18 октября, воскресенье 17:00 Виборг 0:2 Брондбю
5 тур
16 августа, воскресенье 17:00 Виборг 0:4 Брондбю
Дания. Суперлига (2013/2014)
24 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Виборг 0:1 Брондбю
12 тур
20 октября, воскресенье 19:00 Брондбю 0:0 Виборг
4 тур
9 августа, пятница 20:30 Виборг 2:2 Брондбю
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 30 17 4 9 58:33 +25 55
2. Нордшелланд 30 15 9 6 49:30 +19 54
3. Виборг 30 14 8 8 43:33 +10 50
4. Орхус 30 13 8 9 36:27 +9 47
5. Рандерс 30 10 10 10 38:43 -5 40
6. Брондбю 30 11 7 12 40:48 -8 40
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