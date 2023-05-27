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Вольфсберг - Тироль

27.05.2023, Суббота, 18:00 мск Вольфсберг, стадион Лаванттал-Арена Австрия. Бундеслига, 9 тур Вольфсберг - Тироль
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Матч начнется в 18:00 мск
П1
2.08
Х
3.8
П2
3.25
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Австрия. Бундеслига (2022/2023), группа B
2 тур
7 апреля, пятница 20:30 Тироль 4:0 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
17 тур
11 февраля, суббота 19:00 Вольфсберг 1:2 Тироль
6 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Тироль 1:3 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
15 тур
21 ноября, воскресенье 16:30 Тироль 5:1 Вольфсберг
4 тур
14 августа, суббота 18:00 Вольфсберг 2:2 Тироль
Австрия. Бундеслига (2020/2021), группа A
9 тур
16 мая, воскресенье 18:00 Тироль 2:2 Вольфсберг
3 тур
18 апреля, воскресенье 15:30 Вольфсберг 2:0 Тироль
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
21 тур
14 марта, воскресенье 19:00 Вольфсберг 3:5 Тироль
10 тур
6 декабря, воскресенье 16:30 Тироль 4:1 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
20 тур
22 февраля, суббота 19:00 Тироль 2:0 Вольфсберг
9 тур
28 сентября, суббота 18:00 Вольфсберг 2:2 Тироль
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Вольфсберг 30 10 6 14 47:50 -3 25
2. Аустрия Л 30 10 9 11 44:52 -8 25
3. Тироль 30 10 7 13 43:50 -7 23
4. Хартберг 30 8 6 16 36:51 -15 21
5. Альтах 30 6 8 16 27:51 -24 17
6. Рид 30 4 11 15 26:46 -20 14
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Матч-центр
15:00
Мактаарал
Кайрат
3
1
Идет второй тайм
16:00
Салернитана
Удинезе
1
2
Перерыв
16:00
Специя
Торино
0
1
Перерыв
16:00
Нафтан
Ислочь
0
0
Перерыв
16:00
Родина-М
Торпедо-2
1
0
Перерыв
16:30
Боруссия Д
Майнц
0
1
Идет первый тайм
16:30
РБ Лейпциг
Шальке-04
2
0
Идет первый тайм
16:30
Унион
Вердер
0
0
Идет первый тайм
16:30
Кельн
Бавария
0
1
Идет первый тайм
16:30
Боруссия М
Аугсбург
1
0
Идет первый тайм
16:30
Айнтрахт Ф
Фрайбург
0
0
Идет первый тайм
16:30
Вольфсбург
Герта
1
0
Идет первый тайм
16:30
Бохум
Байер
1
0
Идет первый тайм
16:30
Штутгарт
Хоффенхайм
0
0
Идет первый тайм
16:30
Торпедо М
Оренбург
0
0
Идет первый тайм
19:00
Краснодар
ЦСКА
00:00
Хатайспор
Галатасарай
0
3
00:00
Фенербахче
Газиантеп
3
0
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