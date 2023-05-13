Вольфсберг - Аустрия Л

|3 тур
|15 апреля, суббота
|18:00
|Аустрия Л
|1:3
|Вольфсберг
|3 тур
|15 апреля, суббота
|18:00
|Аустрия Л
|1:3
|Вольфсберг
|21 тур
|12 марта, воскресенье
|19:00
|Вольфсберг
|0:1
|Аустрия Л
|10 тур
|1 октября, суббота
|18:00
|Аустрия Л
|1:3
|Вольфсберг
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Вольфсберг
|30
|10
|6
|14
|47:50
|-3
|25
|2.
|Аустрия Л
|30
|10
|9
|11
|44:52
|-8
|25
|3.
|Тироль
|30
|10
|7
|13
|43:50
|-7
|23
|4.
|Хартберг
|30
|8
|6
|16
|36:51
|-15
|21
|5.
|Альтах
|30
|6
|8
|16
|27:51
|-24
|17
|6.
|Рид
|30
|4
|11
|15
|26:46
|-20
|14