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Вольфсберг - Аустрия Л

13.05.2023, Суббота, 18:00 мск Вольфсберг, стадион Лаванттал-Арена Австрия. Бундеслига, 7 тур Вольфсберг - Аустрия Л
Австрия. Бундеслига (2022/2023), группа B
3 тур
15 апреля, суббота 18:00 Аустрия Л 1:3 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
21 тур
12 марта, воскресенье 19:00 Вольфсберг 0:1 Аустрия Л
10 тур
1 октября, суббота 18:00 Аустрия Л 1:3 Вольфсберг
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Вольфсберг 30 10 6 14 47:50 -3 25
2. Аустрия Л 30 10 9 11 44:52 -8 25
3. Тироль 30 10 7 13 43:50 -7 23
4. Хартберг 30 8 6 16 36:51 -15 21
5. Альтах 30 6 8 16 27:51 -24 17
6. Рид 30 4 11 15 26:46 -20 14
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