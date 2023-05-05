Вольфсберг - Альтах

|5 тур
|28 апреля, пятница
|20:30
|Альтах
|0:2
|Вольфсберг
|5 тур
|28 апреля, пятница
|20:30
|Альтах
|0:2
|Вольфсберг
|13 тур
|23 октября, воскресенье
|15:30
|Вольфсберг
|2:3
|Альтах
|2 тур
|30 июля, суббота
|18:00
|Альтах
|2:2
|Вольфсберг
|17 тур
|5 декабря, воскресенье
|16:30
|Вольфсберг
|3:0
|Альтах
|6 тур
|28 августа, суббота
|18:00
|Альтах
|1:2
|Вольфсберг
|19 тур
|28 февраля, воскресенье
|16:30
|Вольфсберг
|0:1
|Альтах
|8 тур
|21 ноября, суббота
|19:00
|Альтах
|0:2
|Вольфсберг
|16 тур
|1 декабря, воскресенье
|16:30
|Альтах
|2:1
|Вольфсберг
|5 тур
|24 августа, суббота
|18:00
|Вольфсберг
|5:2
|Альтах
|19 тур
|23 февраля, суббота
|19:00
|Вольфсберг
|0:0
|Альтах
|8 тур
|22 сентября, суббота
|18:00
|Альтах
|0:1
|Вольфсберг
|30 тур
|14 апреля, суббота
|19:30
|Альтах
|2:1
|Вольфсберг
|21 тур
|3 февраля, суббота
|20:30
|Вольфсберг
|0:0
|Альтах
|12 тур
|21 октября, суббота
|19:30
|Альтах
|3:2
|Вольфсберг
|3 тур
|6 августа, воскресенье
|17:30
|Вольфсберг
|1:0
|Альтах
|28 тур
|8 апреля, суббота
|19:30
|Вольфсберг
|0:0
|Альтах
|19 тур
|10 декабря, суббота
|18:00
|Альтах
|2:1
|Вольфсберг
|10 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Вольфсберг
|1:2
|Альтах
|1 тур
|23 июля, суббота
|19:30
|Альтах
|1:0
|Вольфсберг
|34 тур
|7 мая, суббота
|19:30
|Альтах
|1:1
|Вольфсберг
|25 тур
|1 марта, вторник
|21:00
|Вольфсберг
|1:0
|Альтах
|16 тур
|21 ноября, суббота
|20:30
|Альтах
|2:1
|Вольфсберг
|7 тур
|30 августа, воскресенье
|20:00
|Вольфсберг
|0:2
|Альтах
|31 тур
|2 мая, суббота
|17:00
|Вольфсберг
|2:0
|Альтах
|22 тур
|28 февраля, суббота
|18:00
|Альтах
|1:0
|Вольфсберг
|13 тур
|25 октября, суббота
|20:30
|Вольфсберг
|0:0
|Альтах
|4 тур
|9 августа, суббота
|21:00
|Альтах
|1:2
|Вольфсберг
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Вольфсберг
|30
|10
|6
|14
|47:50
|-3
|25
|2.
|Аустрия Л
|30
|10
|9
|11
|44:52
|-8
|25
|3.
|Тироль
|30
|10
|7
|13
|43:50
|-7
|23
|4.
|Хартберг
|30
|8
|6
|16
|36:51
|-15
|21
|5.
|Альтах
|30
|6
|8
|16
|27:51
|-24
|17
|6.
|Рид
|30
|4
|11
|15
|26:46
|-20
|14