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Альтах - Вольфсберг

28.04.2023, Пятница, 20:30 мск Альтах, стадион Кэшпоинт Арена Австрия. Бундеслига, 5 тур Альтах - Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
13 тур
23 октября, воскресенье 15:30 Вольфсберг 2:3 Альтах
2 тур
30 июля, суббота 18:00 Альтах 2:2 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
17 тур
5 декабря, воскресенье 16:30 Вольфсберг 3:0 Альтах
6 тур
28 августа, суббота 18:00 Альтах 1:2 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
19 тур
28 февраля, воскресенье 16:30 Вольфсберг 0:1 Альтах
8 тур
21 ноября, суббота 19:00 Альтах 0:2 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
16 тур
1 декабря, воскресенье 16:30 Альтах 2:1 Вольфсберг
5 тур
24 августа, суббота 18:00 Вольфсберг 5:2 Альтах
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
19 тур
23 февраля, суббота 19:00 Вольфсберг 0:0 Альтах
8 тур
22 сентября, суббота 18:00 Альтах 0:1 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
30 тур
14 апреля, суббота 19:30 Альтах 2:1 Вольфсберг
21 тур
3 февраля, суббота 20:30 Вольфсберг 0:0 Альтах
12 тур
21 октября, суббота 19:30 Альтах 3:2 Вольфсберг
3 тур
6 августа, воскресенье 17:30 Вольфсберг 1:0 Альтах
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
28 тур
8 апреля, суббота 19:30 Вольфсберг 0:0 Альтах
19 тур
10 декабря, суббота 18:00 Альтах 2:1 Вольфсберг
10 тур
1 октября, суббота 17:00 Вольфсберг 1:2 Альтах
1 тур
23 июля, суббота 19:30 Альтах 1:0 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
34 тур
7 мая, суббота 19:30 Альтах 1:1 Вольфсберг
25 тур
1 марта, вторник 21:00 Вольфсберг 1:0 Альтах
16 тур
21 ноября, суббота 20:30 Альтах 2:1 Вольфсберг
7 тур
30 августа, воскресенье 20:00 Вольфсберг 0:2 Альтах
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
31 тур
2 мая, суббота 17:00 Вольфсберг 2:0 Альтах
22 тур
28 февраля, суббота 18:00 Альтах 1:0 Вольфсберг
13 тур
25 октября, суббота 20:30 Вольфсберг 0:0 Альтах
4 тур
9 августа, суббота 21:00 Альтах 1:2 Вольфсберг
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Вольфсберг 30 10 6 14 47:50 -3 25
2. Аустрия Л 30 10 9 11 44:52 -8 25
3. Тироль 30 10 7 13 43:50 -7 23
4. Хартберг 30 8 6 16 36:51 -15 21
5. Альтах 30 6 8 16 27:51 -24 17
6. Рид 30 4 11 15 26:46 -20 14
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