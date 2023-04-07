Тироль - Вольфсберг

|17 тур
|11 февраля, суббота
|19:00
|Вольфсберг
|1:2
|Тироль
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|18:00
|Тироль
|1:3
|Вольфсберг
|17 тур
|11 февраля, суббота
|19:00
|Вольфсберг
|1:2
|Тироль
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|18:00
|Тироль
|1:3
|Вольфсберг
|15 тур
|21 ноября, воскресенье
|16:30
|Тироль
|5:1
|Вольфсберг
|4 тур
|14 августа, суббота
|18:00
|Вольфсберг
|2:2
|Тироль
|9 тур
|16 мая, воскресенье
|18:00
|Тироль
|2:2
|Вольфсберг
|3 тур
|18 апреля, воскресенье
|15:30
|Вольфсберг
|2:0
|Тироль
|21 тур
|14 марта, воскресенье
|19:00
|Вольфсберг
|3:5
|Тироль
|10 тур
|6 декабря, воскресенье
|16:30
|Тироль
|4:1
|Вольфсберг
|20 тур
|22 февраля, суббота
|19:00
|Тироль
|2:0
|Вольфсберг
|9 тур
|28 сентября, суббота
|18:00
|Вольфсберг
|2:2
|Тироль
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Вольфсберг
|30
|10
|6
|14
|47:50
|-3
|25
|2.
|Аустрия Л
|30
|10
|9
|11
|44:52
|-8
|25
|3.
|Тироль
|30
|10
|7
|13
|43:50
|-7
|23
|4.
|Хартберг
|30
|8
|6
|16
|36:51
|-15
|21
|5.
|Альтах
|30
|6
|8
|16
|27:51
|-24
|17
|6.
|Рид
|30
|4
|11
|15
|26:46
|-20
|14