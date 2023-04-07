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Тироль - Вольфсберг

07.04.2023, Пятница, 20:30 мск Инсбрук, стадион Тиволи Ной Австрия. Бундеслига, 2 тур Тироль - Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
17 тур
11 февраля, суббота 19:00 Вольфсберг 1:2 Тироль
6 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Тироль 1:3 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
15 тур
21 ноября, воскресенье 16:30 Тироль 5:1 Вольфсберг
4 тур
14 августа, суббота 18:00 Вольфсберг 2:2 Тироль
Австрия. Бундеслига (2020/2021), группа A
9 тур
16 мая, воскресенье 18:00 Тироль 2:2 Вольфсберг
3 тур
18 апреля, воскресенье 15:30 Вольфсберг 2:0 Тироль
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
21 тур
14 марта, воскресенье 19:00 Вольфсберг 3:5 Тироль
10 тур
6 декабря, воскресенье 16:30 Тироль 4:1 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
20 тур
22 февраля, суббота 19:00 Тироль 2:0 Вольфсберг
9 тур
28 сентября, суббота 18:00 Вольфсберг 2:2 Тироль
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Вольфсберг 30 10 6 14 47:50 -3 25
2. Аустрия Л 30 10 9 11 44:52 -8 25
3. Тироль 30 10 7 13 43:50 -7 23
4. Хартберг 30 8 6 16 36:51 -15 21
5. Альтах 30 6 8 16 27:51 -24 17
6. Рид 30 4 11 15 26:46 -20 14
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