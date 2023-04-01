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Альтах - Тироль

01.04.2023, Суббота, 18:00 мск Альтах, стадион Кэшпоинт Арена Австрия. Бундеслига, 1 тур Альтах - Тироль
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
19 тур
26 февраля, воскресенье 16:30 Альтах 0:0 Тироль
8 тур
10 сентября, суббота 18:00 Тироль 0:0 Альтах
Австрия. Бундеслига (2021/2022), группа B
10 тур
20 мая, пятница 20:00 Альтах 2:1 Тироль
4 тур
9 апреля, суббота 18:00 Тироль 0:3 Альтах
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
16 тур
27 ноября, суббота 19:00 Альтах 0:3 Тироль
5 тур
21 августа, суббота 18:00 Тироль 0:0 Альтах
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
14 тур
27 января, среда 20:30 Тироль 3:1 Альтах
3 тур
26 сентября, суббота 18:00 Альтах 0:2 Тироль
Австрия. Бундеслига (2019/2020), группа B
8 тур
27 июня, суббота 18:00 Тироль 0:1 Альтах
2 тур
6 июня, суббота 18:00 Альтах 1:1 Тироль
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
13 тур
3 ноября, воскресенье 16:30 Тироль 0:4 Альтах
2 тур
3 августа, суббота 18:00 Альтах 3:2 Тироль
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Вольфсберг 30 10 6 14 47:50 -3 25
2. Аустрия Л 30 10 9 11 44:52 -8 25
3. Тироль 30 10 7 13 43:50 -7 23
4. Хартберг 30 8 6 16 36:51 -15 21
5. Альтах 30 6 8 16 27:51 -24 17
6. Рид 30 4 11 15 26:46 -20 14
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