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Штурм - ЛАСК

03.06.2023, Суббота, 18:00 мск Грац, стадион ЮПиСи Арена Австрия. Бундеслига, 10 тур Штурм - ЛАСК
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Матч начнется в 18:00 мск
Австрия. Бундеслига (2022/2023), группа A
2 тур
9 апреля, воскресенье 18:00 ЛАСК 2:1 Штурм
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
16 тур
13 ноября, воскресенье 19:00 ЛАСК 1:1 Штурм
5 тур
20 августа, суббота 20:30 Штурм 0:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
15 тур
21 ноября, воскресенье 19:00 Штурм 3:3 ЛАСК
4 тур
15 августа, воскресенье 18:00 ЛАСК 1:3 Штурм
Австрия. Бундеслига (2020/2021), группа A
6 тур
28 апреля, среда 19:30 ЛАСК 0:0 Штурм
5 тур
25 апреля, воскресенье 18:00 Штурм 3:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
17 тур
14 февраля, воскресенье 19:00 ЛАСК 2:0 Штурм
6 тур
1 ноября, воскресенье 19:00 Штурм 0:2 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2019/2020), группа A
6 тур
21 июня, воскресенье 20:30 Штурм 0:2 ЛАСК
5 тур
17 июня, среда 21:30 ЛАСК 4:0 Штурм
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
18 тур
15 декабря, воскресенье 19:00 ЛАСК 3:3 Штурм
7 тур
14 сентября, суббота 18:00 Штурм 0:2 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
28 тур
28 апреля, воскресенье 18:00 Штурм 2:3 ЛАСК
27 тур
24 апреля, среда 20:00 ЛАСК 1:2 Штурм
20 тур
3 марта, воскресенье 16:30 Штурм 0:3 ЛАСК
9 тур
30 сентября, воскресенье 18:00 ЛАСК 0:0 Штурм
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
34 тур
12 мая, суббота 17:00 Штурм 3:1 ЛАСК
25 тур
3 марта, суббота 18:00 ЛАСК 0:2 Штурм
16 тур
25 ноября, суббота 18:00 Штурм 1:0 ЛАСК
7 тур
9 сентября, суббота 17:00 ЛАСК 2:1 Штурм
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
34 тур
14 мая, суббота 20:30 ЛАСК 0:2 Штурм
24 тур
5 марта, суббота 20:30 Штурм 1:1 ЛАСК
18 тур
4 декабря, суббота 20:30 Штурм 5:0 ЛАСК
8 тур
21 сентября, вторник 22:30 ЛАСК 0:4 Штурм
Чемпионат Австрии (2009/2010)
32 тур
24 апреля, суббота 20:00 Штурм 0:1 ЛАСК
22 тур
27 февраля, суббота 20:00 ЛАСК 1:2 Штурм
17 тур
28 ноября, суббота 20:00 ЛАСК 2:2 Штурм
7 тур
12 сентября, суббота 20:00 Штурм 3:3 ЛАСК
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 30 22 7 1 63:19 +44 45
2. Штурм 30 19 6 5 53:26 +27 39
3. Рапид В 30 11 6 13 46:43 +3 39
4. ЛАСК 30 13 12 5 51:35 +16 32
5. Аустрия В 30 11 9 10 53:48 +5 23
6. Аустрия Кл 30 10 5 15 41:59 -18 20
* - Аустрия: снято 19
Штурм: снято 24
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 19
Альтах: снято 9
Рид: снято 9
Аустрия Л: снято 14
Вольфсберг: снято 11
Тироль: снято 14
Хартберг: снято 9
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