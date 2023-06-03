Штурм - ЛАСК

|2 тур
|9 апреля, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|2:1
|Штурм
|15 тур
|21 ноября, воскресенье
|19:00
|Штурм
|3:3
|ЛАСК
|4 тур
|15 августа, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|1:3
|Штурм
|17 тур
|14 февраля, воскресенье
|19:00
|ЛАСК
|2:0
|Штурм
|6 тур
|1 ноября, воскресенье
|19:00
|Штурм
|0:2
|ЛАСК
|28 тур
|28 апреля, воскресенье
|18:00
|Штурм
|2:3
|ЛАСК
|27 тур
|24 апреля, среда
|20:00
|ЛАСК
|1:2
|Штурм
|20 тур
|3 марта, воскресенье
|16:30
|Штурм
|0:3
|ЛАСК
|9 тур
|30 сентября, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|0:0
|Штурм
|34 тур
|12 мая, суббота
|17:00
|Штурм
|3:1
|ЛАСК
|25 тур
|3 марта, суббота
|18:00
|ЛАСК
|0:2
|Штурм
|16 тур
|25 ноября, суббота
|18:00
|Штурм
|1:0
|ЛАСК
|7 тур
|9 сентября, суббота
|17:00
|ЛАСК
|2:1
|Штурм
|34 тур
|14 мая, суббота
|20:30
|ЛАСК
|0:2
|Штурм
|24 тур
|5 марта, суббота
|20:30
|Штурм
|1:1
|ЛАСК
|18 тур
|4 декабря, суббота
|20:30
|Штурм
|5:0
|ЛАСК
|8 тур
|21 сентября, вторник
|22:30
|ЛАСК
|0:4
|Штурм
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|30
|22
|7
|1
|63:19
|+44
|45
|2.
|Штурм
|30
|19
|6
|5
|53:26
|+27
|39
|3.
|Рапид В
|30
|11
|6
|13
|46:43
|+3
|39
|4.
|ЛАСК
|30
|13
|12
|5
|51:35
|+16
|32
|5.
|Аустрия В
|30
|11
|9
|10
|53:48
|+5
|23
|6.
|Аустрия Кл
|30
|10
|5
|15
|41:59
|-18
|20
|* - Аустрия: снято 19
Штурм: снято 24
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 19
Альтах: снято 9
Рид: снято 9
Аустрия Л: снято 14
Вольфсберг: снято 11
Тироль: снято 14
Хартберг: снято 9