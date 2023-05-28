ЛАСК - Аустрия

|1 тур
|2 апреля, воскресенье
|15:30
|Аустрия
|2:2
|ЛАСК
|13 тур
|23 октября, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|2:2
|Аустрия
|2 тур
|31 июля, воскресенье
|18:00
|Аустрия
|1:1
|ЛАСК
|18 тур
|12 декабря, воскресенье
|19:00
|Аустрия
|2:3
|ЛАСК
|7 тур
|12 сентября, воскресенье
|15:30
|ЛАСК
|0:2
|Аустрия
|12 тур
|20 декабря, воскресенье
|19:00
|Аустрия
|1:1
|ЛАСК
|1 тур
|11 сентября, пятница
|21:30
|ЛАСК
|1:0
|Аустрия
|32 тур
|26 мая, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|5:2
|Аустрия
|26 тур
|21 апреля, воскресенье
|18:00
|Аустрия
|2:2
|ЛАСК
|19 тур
|22 февраля, пятница
|21:30
|ЛАСК
|2:0
|Аустрия
|8 тур
|23 сентября, воскресенье
|15:30
|Аустрия
|0:3
|ЛАСК
|31 тур
|21 апреля, суббота
|19:30
|ЛАСК
|1:0
|Аустрия
|22 тур
|10 февраля, суббота
|20:30
|Аустрия
|1:3
|ЛАСК
|13 тур
|28 октября, суббота
|19:30
|ЛАСК
|2:2
|Аустрия
|4 тур
|12 августа, суббота
|19:30
|Аустрия
|2:0
|ЛАСК
|32 тур
|7 мая, суббота
|20:30
|Аустрия
|5:0
|ЛАСК
|22 тур
|26 февраля, суббота
|20:30
|ЛАСК
|0:4
|Аустрия
|12 тур
|23 октября, суббота
|20:30
|Аустрия
|4:1
|ЛАСК
|2 тур
|25 июля, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|3:4
|Аустрия
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|30
|22
|7
|1
|63:19
|+44
|45
|2.
|Штурм
|30
|19
|6
|5
|53:26
|+27
|39
|3.
|Рапид В
|30
|11
|6
|13
|46:43
|+3
|39
|4.
|ЛАСК
|30
|13
|12
|5
|51:35
|+16
|32
|5.
|Аустрия В
|30
|11
|9
|10
|53:48
|+5
|23
|6.
|Аустрия Кл
|30
|10
|5
|15
|41:59
|-18
|20
|* - Аустрия: снято 19
Штурм: снято 24
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 19
Альтах: снято 9
Рид: снято 9
Аустрия Л: снято 14
Вольфсберг: снято 11
Тироль: снято 14
Хартберг: снято 9