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Аустрия К - Аустрия

21.05.2023, Воскресенье, 15:30 мск Карнтен, стадион Хипо Груп Арена Австрия. Бундеслига, 8 тур Аустрия К - Аустрия
Австрия. Бундеслига (2022/2023), группа A
4 тур
23 апреля, воскресенье 15:30 Аустрия 1:2 Аустрия К
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
17 тур
12 февраля, воскресенье 19:00 Аустрия 3:1 Аустрия К
6 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Аустрия К 3:3 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2021/2022), группа A
9 тур
15 мая, воскресенье 18:00 Аустрия К 1:2 Аустрия
3 тур
3 апреля, воскресенье 15:30 Аустрия 1:1 Аустрия К
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
15 тур
21 ноября, воскресенье 16:30 Аустрия К 0:0 Аустрия
4 тур
15 августа, воскресенье 18:00 Аустрия 1:1 Аустрия К
Чемпионат Австрии (2009/2010)
31 тур
17 апреля, суббота 20:00 Аустрия К 0:2 Аустрия
21 тур
20 февраля, суббота 20:00 Аустрия 4:1 Аустрия К
17 тур
28 ноября, суббота 20:00 Аустрия 1:0 Аустрия К
7 тур
12 сентября, суббота 20:00 Аустрия К 2:1 Аустрия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 30 22 7 1 63:19 +44 45
2. Штурм 30 19 6 5 53:26 +27 39
3. Рапид В 30 11 6 13 46:43 +3 39
4. ЛАСК 30 13 12 5 51:35 +16 32
5. Аустрия В 30 11 9 10 53:48 +5 23
6. Аустрия Кл 30 10 5 15 41:59 -18 20
* - Аустрия: снято 19
Штурм: снято 24
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 19
Альтах: снято 9
Рид: снято 9
Аустрия Л: снято 14
Вольфсберг: снято 11
Тироль: снято 14
Хартберг: снято 9
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