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Аустрия - Рапид

14.05.2023, Воскресенье, 18:00 мск Вена, стадион Генерали Арена Австрия. Бундеслига, 7 тур Аустрия - Рапид
Австрия. Бундеслига (2022/2023), группа A
3 тур
16 апреля, воскресенье 18:00 Рапид 3:3 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
22 тур
19 марта, воскресенье 19:00 Аустрия 2:0 Рапид
11 тур
9 октября, воскресенье 18:00 Рапид 1:2 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2021/2022), группа A
8 тур
8 мая, воскресенье 18:00 Аустрия 1:1 Рапид
2 тур
20 марта, воскресенье 19:00 Рапид 1:1 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
17 тур
5 декабря, воскресенье 19:00 Рапид 1:1 Аустрия
6 тур
29 августа, воскресенье 18:00 Аустрия 1:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
20 тур
7 марта, воскресенье 19:00 Аустрия 0:0 Рапид
9 тур
29 ноября, воскресенье 19:00 Рапид 1:1 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
17 тур
8 декабря, воскресенье 19:00 Рапид 2:2 Аустрия
6 тур
1 сентября, воскресенье 18:00 Аустрия 1:3 Рапид
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
18 тур
16 декабря, воскресенье 19:00 Аустрия 6:1 Рапид
7 тур
16 сентября, воскресенье 18:00 Рапид 0:1 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
30 тур
15 апреля, воскресенье 17:30 Аустрия 0:4 Рапид
21 тур
4 февраля, воскресенье 18:30 Рапид 1:1 Аустрия
12 тур
22 октября, воскресенье 17:30 Аустрия 0:1 Рапид
3 тур
6 августа, воскресенье 17:30 Рапид 2:2 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
30 тур
23 апреля, воскресенье 17:30 Рапид 0:2 Аустрия
21 тур
12 февраля, воскресенье 18:30 Аустрия 1:1 Рапид
12 тур
23 октября, воскресенье 17:30 Рапид 0:2 Аустрия
3 тур
7 августа, воскресенье 17:30 Аустрия 1:4 Рапид
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
31 тур
17 апреля, воскресенье 17:30 Рапид 1:0 Аустрия
22 тур
14 февраля, воскресенье 18:30 Аустрия 0:3 Рапид
13 тур
25 октября, воскресенье 18:30 Рапид 1:2 Аустрия
4 тур
12 августа, среда 21:30 Аустрия 2:5 Рапид
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
33 тур
17 мая, воскресенье 17:30 Рапид 4:1 Аустрия
24 тур
8 марта, воскресенье 18:30 Аустрия 2:1 Рапид
15 тур
9 ноября, воскресенье 16:30 Рапид 2:3 Аустрия
6 тур
24 августа, воскресенье 18:30 Аустрия 2:2 Рапид
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
31 тур
6 апреля, воскресенье 17:00 Аустрия 0:1 Рапид
22 тур
9 февраля, воскресенье 19:30 Рапид 3:1 Аустрия
13 тур
27 октября, воскресенье 19:30 Аустрия 0:1 Рапид
4 тур
11 августа, воскресенье 18:30 Рапид 0:0 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
30 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 Аустрия 2:2 Рапид
21 тур
17 февраля, воскресенье 19:00 Рапид 1:2 Аустрия
12 тур
21 октября, воскресенье 18:00 Аустрия 2:0 Рапид
3 тур
5 августа, воскресенье 18:00 Рапид 0:3 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
30 тур
15 апреля, воскресенье 18:00 Аустрия 0:0 Рапид
21 тур
18 февраля, суббота 21:30 Рапид 0:0 Аустрия
12 тур
23 октября, воскресенье 18:00 Аустрия 1:1 Рапид
5 тур
21 августа, воскресенье 18:00 Рапид 0:3 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
35 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Рапид 0:3 Аустрия
25 тур
13 марта, воскресенье 18:00 Аустрия 0:1 Рапид
17 тур
28 ноября, воскресенье 18:00 Аустрия 0:1 Рапид
7 тур
12 сентября, воскресенье 18:00 Рапид 0:1 Аустрия
Чемпионат Австрии (2009/2010)
34 тур
5 мая, среда 22:30 Аустрия 1:0 Рапид
24 тур
14 марта, воскресенье 17:30 Рапид 2:0 Аустрия
16 тур
22 ноября, воскресенье 17:30 Рапид 4:1 Аустрия
6 тур
30 августа, воскресенье 19:00 Аустрия 1:1 Рапид
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 30 22 7 1 63:19 +44 45
2. Штурм 30 19 6 5 53:26 +27 39
3. Рапид В 30 11 6 13 46:43 +3 39
4. ЛАСК 30 13 12 5 51:35 +16 32
5. Аустрия В 30 11 9 10 53:48 +5 23
6. Аустрия Кл 30 10 5 15 41:59 -18 20
* - Аустрия: снято 19
Штурм: снято 24
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 19
Альтах: снято 9
Рид: снято 9
Аустрия Л: снято 14
Вольфсберг: снято 11
Тироль: снято 14
Хартберг: снято 9
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