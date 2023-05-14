Аустрия - Рапид

|3 тур
|16 апреля, воскресенье
|18:00
|Рапид
|3:3
|Аустрия
|22 тур
|19 марта, воскресенье
|19:00
|Аустрия
|2:0
|Рапид
|11 тур
|9 октября, воскресенье
|18:00
|Рапид
|1:2
|Аустрия
|8 тур
|8 мая, воскресенье
|18:00
|Аустрия
|1:1
|Рапид
|2 тур
|20 марта, воскресенье
|19:00
|Рапид
|1:1
|Аустрия
|17 тур
|5 декабря, воскресенье
|19:00
|Рапид
|1:1
|Аустрия
|6 тур
|29 августа, воскресенье
|18:00
|Аустрия
|1:1
|Рапид
|20 тур
|7 марта, воскресенье
|19:00
|Аустрия
|0:0
|Рапид
|9 тур
|29 ноября, воскресенье
|19:00
|Рапид
|1:1
|Аустрия
|17 тур
|8 декабря, воскресенье
|19:00
|Рапид
|2:2
|Аустрия
|6 тур
|1 сентября, воскресенье
|18:00
|Аустрия
|1:3
|Рапид
|18 тур
|16 декабря, воскресенье
|19:00
|Аустрия
|6:1
|Рапид
|7 тур
|16 сентября, воскресенье
|18:00
|Рапид
|0:1
|Аустрия
|30 тур
|15 апреля, воскресенье
|17:30
|Аустрия
|0:4
|Рапид
|21 тур
|4 февраля, воскресенье
|18:30
|Рапид
|1:1
|Аустрия
|12 тур
|22 октября, воскресенье
|17:30
|Аустрия
|0:1
|Рапид
|3 тур
|6 августа, воскресенье
|17:30
|Рапид
|2:2
|Аустрия
|30 тур
|23 апреля, воскресенье
|17:30
|Рапид
|0:2
|Аустрия
|21 тур
|12 февраля, воскресенье
|18:30
|Аустрия
|1:1
|Рапид
|12 тур
|23 октября, воскресенье
|17:30
|Рапид
|0:2
|Аустрия
|3 тур
|7 августа, воскресенье
|17:30
|Аустрия
|1:4
|Рапид
|31 тур
|17 апреля, воскресенье
|17:30
|Рапид
|1:0
|Аустрия
|22 тур
|14 февраля, воскресенье
|18:30
|Аустрия
|0:3
|Рапид
|13 тур
|25 октября, воскресенье
|18:30
|Рапид
|1:2
|Аустрия
|4 тур
|12 августа, среда
|21:30
|Аустрия
|2:5
|Рапид
|33 тур
|17 мая, воскресенье
|17:30
|Рапид
|4:1
|Аустрия
|24 тур
|8 марта, воскресенье
|18:30
|Аустрия
|2:1
|Рапид
|15 тур
|9 ноября, воскресенье
|16:30
|Рапид
|2:3
|Аустрия
|6 тур
|24 августа, воскресенье
|18:30
|Аустрия
|2:2
|Рапид
|31 тур
|6 апреля, воскресенье
|17:00
|Аустрия
|0:1
|Рапид
|22 тур
|9 февраля, воскресенье
|19:30
|Рапид
|3:1
|Аустрия
|13 тур
|27 октября, воскресенье
|19:30
|Аустрия
|0:1
|Рапид
|4 тур
|11 августа, воскресенье
|18:30
|Рапид
|0:0
|Аустрия
|30 тур
|21 апреля, воскресенье
|18:00
|Аустрия
|2:2
|Рапид
|21 тур
|17 февраля, воскресенье
|19:00
|Рапид
|1:2
|Аустрия
|12 тур
|21 октября, воскресенье
|18:00
|Аустрия
|2:0
|Рапид
|3 тур
|5 августа, воскресенье
|18:00
|Рапид
|0:3
|Аустрия
|30 тур
|15 апреля, воскресенье
|18:00
|Аустрия
|0:0
|Рапид
|21 тур
|18 февраля, суббота
|21:30
|Рапид
|0:0
|Аустрия
|12 тур
|23 октября, воскресенье
|18:00
|Аустрия
|1:1
|Рапид
|5 тур
|21 августа, воскресенье
|18:00
|Рапид
|0:3
|Аустрия
|35 тур
|22 мая, воскресенье
|18:00
|Рапид
|0:3
|Аустрия
|25 тур
|13 марта, воскресенье
|18:00
|Аустрия
|0:1
|Рапид
|17 тур
|28 ноября, воскресенье
|18:00
|Аустрия
|0:1
|Рапид
|7 тур
|12 сентября, воскресенье
|18:00
|Рапид
|0:1
|Аустрия
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|30
|22
|7
|1
|63:19
|+44
|45
|2.
|Штурм
|30
|19
|6
|5
|53:26
|+27
|39
|3.
|Рапид В
|30
|11
|6
|13
|46:43
|+3
|39
|4.
|ЛАСК
|30
|13
|12
|5
|51:35
|+16
|32
|5.
|Аустрия В
|30
|11
|9
|10
|53:48
|+5
|23
|6.
|Аустрия Кл
|30
|10
|5
|15
|41:59
|-18
|20
|* - Аустрия: снято 19
Штурм: снято 24
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 19
Альтах: снято 9
Рид: снято 9
Аустрия Л: снято 14
Вольфсберг: снято 11
Тироль: снято 14
Хартберг: снято 9