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Штурм - Аустрия К

14.05.2023, Воскресенье, 15:30 мск Грац, стадион ЮПиСи Арена Австрия. Бундеслига, 7 тур Штурм - Аустрия К
Австрия. Бундеслига (2022/2023), группа A
3 тур
16 апреля, воскресенье 15:30 Аустрия К 0:2 Штурм
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
19 тур
25 февраля, суббота 19:00 Штурм 1:2 Аустрия К
8 тур
11 сентября, воскресенье 18:00 Аустрия К 0:2 Штурм
Австрия. Бундеслига (2021/2022), группа A
8 тур
8 мая, воскресенье 15:30 Аустрия К 1:2 Штурм
2 тур
20 марта, воскресенье 16:30 Штурм 3:1 Аустрия К
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
18 тур
12 декабря, воскресенье 16:30 Аустрия К 0:3 Штурм
7 тур
12 сентября, воскресенье 18:00 Штурм 2:1 Аустрия К
Чемпионат Австрии (2009/2010)
30 тур
14 апреля, среда 22:30 Штурм 3:2 Аустрия К
20 тур
14 февраля, воскресенье 17:30 Аустрия К 0:3 Штурм
14 тур
31 октября, суббота 20:00 Штурм 4:0 Аустрия К
4 тур
9 августа, воскресенье 21:30 Аустрия К 1:3 Штурм
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 30 22 7 1 63:19 +44 45
2. Штурм 30 19 6 5 53:26 +27 39
3. Рапид В 30 11 6 13 46:43 +3 39
4. ЛАСК 30 13 12 5 51:35 +16 32
5. Аустрия В 30 11 9 10 53:48 +5 23
6. Аустрия Кл 30 10 5 15 41:59 -18 20
* - Аустрия: снято 19
Штурм: снято 24
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 19
Альтах: снято 9
Рид: снято 9
Аустрия Л: снято 14
Вольфсберг: снято 11
Тироль: снято 14
Хартберг: снято 9
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