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Аустрия К - ЛАСК

07.05.2023, Воскресенье, 15:30 мск Карнтен, стадион Хипо Груп Арена Австрия. Бундеслига, 6 тур Аустрия К - ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2022/2023), группа A
5 тур
30 апреля, воскресенье 18:00 ЛАСК 4:0 Аустрия К
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
12 тур
15 октября, суббота 18:00 Аустрия К 1:3 ЛАСК
1 тур
23 июля, суббота 18:00 ЛАСК 3:1 Аустрия К
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
19 тур
13 февраля, воскресенье 19:00 ЛАСК 2:2 Аустрия К
8 тур
19 сентября, воскресенье 15:30 Аустрия К 1:1 ЛАСК
Чемпионат Австрии (2009/2010)
34 тур
5 мая, среда 22:30 Аустрия К 2:2 ЛАСК
24 тур
12 марта, пятница 22:30 ЛАСК 0:0 Аустрия К
18 тур
6 декабря, воскресенье 20:00 Аустрия К 1:1 ЛАСК
8 тур
23 сентября, среда 21:30 ЛАСК 3:1 Аустрия К
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 30 22 7 1 63:19 +44 45
2. Штурм 30 19 6 5 53:26 +27 39
3. Рапид В 30 11 6 13 46:43 +3 39
4. ЛАСК 30 13 12 5 51:35 +16 32
5. Аустрия В 30 11 9 10 53:48 +5 23
6. Аустрия Кл 30 10 5 15 41:59 -18 20
* - Аустрия: снято 19
Штурм: снято 24
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 19
Альтах: снято 9
Рид: снято 9
Аустрия Л: снято 14
Вольфсберг: снято 11
Тироль: снято 14
Хартберг: снято 9
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