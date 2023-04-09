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Рапид - Аустрия К

09.04.2023, Воскресенье, 15:30 мск Вена, стадион Эрнст Хаппель Австрия. Бундеслига, 2 тур Рапид - Аустрия К
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
13 тур
22 октября, суббота 18:00 Рапид 0:1 Аустрия К
2 тур
31 июля, воскресенье 18:00 Аустрия К 0:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2021/2022), группа A
7 тур
27 апреля, среда 19:30 Рапид 2:2 Аустрия К
1 тур
13 марта, воскресенье 16:30 Аустрия К 1:3 Рапид
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
22 тур
6 марта, воскресенье 19:00 Рапид 3:0 Аустрия К
11 тур
16 октября, суббота 18:00 Аустрия К 1:1 Рапид
Чемпионат Австрии (2009/2010)
28 тур
3 апреля, суббота 20:00 Рапид 1:0 Аустрия К
27 тур
27 марта, суббота 20:00 Аустрия К 2:4 Рапид
13 тур
28 октября, среда 22:30 Аустрия К 1:3 Рапид
3 тур
2 августа, воскресенье 19:00 Рапид 5:1 Аустрия К
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 30 22 7 1 63:19 +44 45
2. Штурм 30 19 6 5 53:26 +27 39
3. Рапид В 30 11 6 13 46:43 +3 39
4. ЛАСК 30 13 12 5 51:35 +16 32
5. Аустрия В 30 11 9 10 53:48 +5 23
6. Аустрия Кл 30 10 5 15 41:59 -18 20
* - Аустрия: снято 19
Штурм: снято 24
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 19
Альтах: снято 9
Рид: снято 9
Аустрия Л: снято 14
Вольфсберг: снято 11
Тироль: снято 14
Хартберг: снято 9
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