Введите ваш ник на сайте

Штурм - Рапид

02.04.2023, Воскресенье, 18:00 мск Грац, стадион ЮПиСи Арена Австрия. Бундеслига, 1 тур Штурм - Рапид
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
17 тур
10 февраля, пятница 22:30 Штурм 1:0 Рапид
6 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Рапид 1:2 Штурм
Австрия. Бундеслига (2021/2022), группа A
6 тур
24 апреля, воскресенье 18:00 Рапид 1:1 Штурм
5 тур
17 апреля, воскресенье 15:30 Штурм 2:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
20 тур
20 февраля, воскресенье 19:00 Штурм 2:2 Рапид
9 тур
26 сентября, воскресенье 18:00 Рапид 0:3 Штурм
Австрия. Бундеслига (2020/2021), группа A
9 тур
16 мая, воскресенье 18:00 Штурм 4:1 Рапид
3 тур
18 апреля, воскресенье 18:00 Рапид 0:0 Штурм
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
13 тур
22 января, пятница 21:00 Рапид 4:1 Штурм
2 тур
19 сентября, суббота 18:00 Штурм 1:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2019/2020), группа A
8 тур
28 июня, воскресенье 20:30 Штурм 2:3 Рапид
2 тур
7 июня, воскресенье 20:30 Рапид 4:0 Штурм
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
15 тур
24 ноября, воскресенье 19:00 Рапид 1:1 Штурм
4 тур
18 августа, воскресенье 18:00 Штурм 0:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
17 тур
9 декабря, воскресенье 19:00 Рапид 0:0 Штурм
6 тур
2 сентября, воскресенье 18:00 Штурм 1:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
32 тур
29 апреля, воскресенье 17:30 Штурм 4:2 Рапид
23 тур
17 февраля, суббота 18:00 Рапид 1:1 Штурм
14 тур
4 ноября, суббота 18:00 Штурм 0:0 Рапид
5 тур
19 августа, суббота 17:00 Рапид 1:2 Штурм
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
34 тур
21 мая, воскресенье 17:30 Рапид 1:0 Штурм
25 тур
12 марта, воскресенье 18:30 Штурм 2:1 Рапид
16 тур
27 ноября, воскресенье 18:30 Рапид 1:2 Штурм
7 тур
10 сентября, суббота 17:00 Штурм 1:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
32 тур
24 апреля, воскресенье 17:30 Рапид 2:0 Штурм
23 тур
21 февраля, воскресенье 18:30 Штурм 0:2 Рапид
14 тур
31 октября, суббота 18:00 Рапид 2:1 Штурм
5 тур
16 августа, воскресенье 17:30 Штурм 2:2 Рапид
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
31 тур
3 мая, воскресенье 17:30 Штурм 2:2 Рапид
22 тур
28 февраля, суббота 20:30 Рапид 1:0 Штурм
13 тур
25 октября, суббота 18:00 Штурм 1:3 Рапид
4 тур
9 августа, суббота 21:00 Рапид 1:1 Штурм
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
30 тур
29 марта, суббота 19:30 Рапид 2:0 Штурм
21 тур
18 декабря, среда 23:30 Штурм 2:0 Рапид
12 тур
20 октября, воскресенье 18:30 Рапид 2:2 Штурм
3 тур
4 августа, воскресенье 18:30 Штурм 2:4 Рапид
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
32 тур
5 мая, воскресенье 18:00 Штурм 1:3 Рапид
23 тур
27 февраля, среда 23:30 Рапид 1:1 Штурм
14 тур
3 ноября, суббота 21:30 Штурм 2:1 Рапид
5 тур
18 августа, суббота 20:30 Рапид 3:0 Штурм
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
31 тур
22 апреля, воскресенье 18:00 Рапид 1:1 Штурм
22 тур
25 февраля, суббота 21:30 Штурм 0:0 Рапид
13 тур
29 октября, суббота 18:00 Рапид 3:2 Штурм
4 тур
13 августа, суббота 18:00 Штурм 1:0 Рапид
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
28 тур
9 апреля, суббота 20:30 Рапид 0:2 Штурм
27 тур
2 апреля, суббота 20:30 Штурм 3:3 Рапид
14 тур
7 ноября, воскресенье 17:00 Рапид 3:1 Штурм
4 тур
8 августа, воскресенье 18:00 Штурм 0:2 Рапид
Чемпионат Австрии (2009/2010)
35 тур
9 мая, воскресенье 18:00 Рапид 4:1 Штурм
25 тур
20 марта, суббота 20:00 Штурм 1:1 Рапид
1 тур
25 ноября, среда 20:00 Рапид 2:1 Штурм
11 тур
18 октября, воскресенье 17:30 Штурм 1:0 Рапид
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 30 22 7 1 63:19 +44 45
2. Штурм 30 19 6 5 53:26 +27 39
3. Рапид В 30 11 6 13 46:43 +3 39
4. ЛАСК 30 13 12 5 51:35 +16 32
5. Аустрия В 30 11 9 10 53:48 +5 23
6. Аустрия Кл 30 10 5 15 41:59 -18 20
* - Аустрия: снято 19
Штурм: снято 24
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 19
Альтах: снято 9
Рид: снято 9
Аустрия Л: снято 14
Вольфсберг: снято 11
Тироль: снято 14
Хартберг: снято 9
...
  • Читайте нас: 