Штурм - Рапид

|17 тур
|10 февраля, пятница
|22:30
|Штурм
|1:0
|Рапид
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|18:00
|Рапид
|1:2
|Штурм
|17 тур
|10 февраля, пятница
|22:30
|Штурм
|1:0
|Рапид
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|18:00
|Рапид
|1:2
|Штурм
|6 тур
|24 апреля, воскресенье
|18:00
|Рапид
|1:1
|Штурм
|5 тур
|17 апреля, воскресенье
|15:30
|Штурм
|2:1
|Рапид
|20 тур
|20 февраля, воскресенье
|19:00
|Штурм
|2:2
|Рапид
|9 тур
|26 сентября, воскресенье
|18:00
|Рапид
|0:3
|Штурм
|15 тур
|24 ноября, воскресенье
|19:00
|Рапид
|1:1
|Штурм
|4 тур
|18 августа, воскресенье
|18:00
|Штурм
|0:1
|Рапид
|17 тур
|9 декабря, воскресенье
|19:00
|Рапид
|0:0
|Штурм
|6 тур
|2 сентября, воскресенье
|18:00
|Штурм
|1:1
|Рапид
|32 тур
|29 апреля, воскресенье
|17:30
|Штурм
|4:2
|Рапид
|23 тур
|17 февраля, суббота
|18:00
|Рапид
|1:1
|Штурм
|14 тур
|4 ноября, суббота
|18:00
|Штурм
|0:0
|Рапид
|5 тур
|19 августа, суббота
|17:00
|Рапид
|1:2
|Штурм
|34 тур
|21 мая, воскресенье
|17:30
|Рапид
|1:0
|Штурм
|25 тур
|12 марта, воскресенье
|18:30
|Штурм
|2:1
|Рапид
|16 тур
|27 ноября, воскресенье
|18:30
|Рапид
|1:2
|Штурм
|7 тур
|10 сентября, суббота
|17:00
|Штурм
|1:1
|Рапид
|32 тур
|24 апреля, воскресенье
|17:30
|Рапид
|2:0
|Штурм
|23 тур
|21 февраля, воскресенье
|18:30
|Штурм
|0:2
|Рапид
|14 тур
|31 октября, суббота
|18:00
|Рапид
|2:1
|Штурм
|5 тур
|16 августа, воскресенье
|17:30
|Штурм
|2:2
|Рапид
|31 тур
|3 мая, воскресенье
|17:30
|Штурм
|2:2
|Рапид
|22 тур
|28 февраля, суббота
|20:30
|Рапид
|1:0
|Штурм
|13 тур
|25 октября, суббота
|18:00
|Штурм
|1:3
|Рапид
|4 тур
|9 августа, суббота
|21:00
|Рапид
|1:1
|Штурм
|30 тур
|29 марта, суббота
|19:30
|Рапид
|2:0
|Штурм
|21 тур
|18 декабря, среда
|23:30
|Штурм
|2:0
|Рапид
|12 тур
|20 октября, воскресенье
|18:30
|Рапид
|2:2
|Штурм
|3 тур
|4 августа, воскресенье
|18:30
|Штурм
|2:4
|Рапид
|32 тур
|5 мая, воскресенье
|18:00
|Штурм
|1:3
|Рапид
|23 тур
|27 февраля, среда
|23:30
|Рапид
|1:1
|Штурм
|14 тур
|3 ноября, суббота
|21:30
|Штурм
|2:1
|Рапид
|5 тур
|18 августа, суббота
|20:30
|Рапид
|3:0
|Штурм
|31 тур
|22 апреля, воскресенье
|18:00
|Рапид
|1:1
|Штурм
|22 тур
|25 февраля, суббота
|21:30
|Штурм
|0:0
|Рапид
|13 тур
|29 октября, суббота
|18:00
|Рапид
|3:2
|Штурм
|4 тур
|13 августа, суббота
|18:00
|Штурм
|1:0
|Рапид
|28 тур
|9 апреля, суббота
|20:30
|Рапид
|0:2
|Штурм
|27 тур
|2 апреля, суббота
|20:30
|Штурм
|3:3
|Рапид
|14 тур
|7 ноября, воскресенье
|17:00
|Рапид
|3:1
|Штурм
|4 тур
|8 августа, воскресенье
|18:00
|Штурм
|0:2
|Рапид
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|30
|22
|7
|1
|63:19
|+44
|45
|2.
|Штурм
|30
|19
|6
|5
|53:26
|+27
|39
|3.
|Рапид В
|30
|11
|6
|13
|46:43
|+3
|39
|4.
|ЛАСК
|30
|13
|12
|5
|51:35
|+16
|32
|5.
|Аустрия В
|30
|11
|9
|10
|53:48
|+5
|23
|6.
|Аустрия Кл
|30
|10
|5
|15
|41:59
|-18
|20
|* - Аустрия: снято 19
Штурм: снято 24
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 19
Альтах: снято 9
Рид: снято 9
Аустрия Л: снято 14
Вольфсберг: снято 11
Тироль: снято 14
Хартберг: снято 9