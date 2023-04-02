Аустрия К - Зальцбург

|16 тур
|13 ноября, воскресенье
|16:30
|Аустрия К
|0:1
|Зальцбург
|5 тур
|20 августа, суббота
|18:00
|Зальцбург
|2:0
|Аустрия К
|16 тур
|13 ноября, воскресенье
|16:30
|Аустрия К
|0:1
|Зальцбург
|5 тур
|20 августа, суббота
|18:00
|Зальцбург
|2:0
|Аустрия К
|10 тур
|21 мая, суббота
|18:00
|Зальцбург
|1:1
|Аустрия К
|4 тур
|10 апреля, воскресенье
|15:30
|Аустрия К
|0:6
|Зальцбург
|16 тур
|27 ноября, суббота
|19:00
|Аустрия К
|2:1
|Зальцбург
|5 тур
|21 августа, суббота
|18:00
|Зальцбург
|3:1
|Аустрия К
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|30
|22
|7
|1
|63:19
|+44
|45
|2.
|Штурм
|30
|19
|6
|5
|53:26
|+27
|39
|3.
|Рапид В
|30
|11
|6
|13
|46:43
|+3
|39
|4.
|ЛАСК
|30
|13
|12
|5
|51:35
|+16
|32
|5.
|Аустрия В
|30
|11
|9
|10
|53:48
|+5
|23
|6.
|Аустрия Кл
|30
|10
|5
|15
|41:59
|-18
|20
|* - Аустрия: снято 19
Штурм: снято 24
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 19
Альтах: снято 9
Рид: снято 9
Аустрия Л: снято 14
Вольфсберг: снято 11
Тироль: снято 14
Хартберг: снято 9