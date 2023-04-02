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Аустрия К - Зальцбург

02.04.2023, Воскресенье, 15:30 мск Карнтен, стадион Хипо Груп Арена Австрия. Бундеслига, 1 тур Аустрия К - Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
16 тур
13 ноября, воскресенье 16:30 Аустрия К 0:1 Зальцбург
5 тур
20 августа, суббота 18:00 Зальцбург 2:0 Аустрия К
Австрия. Бундеслига (2021/2022), группа A
10 тур
21 мая, суббота 18:00 Зальцбург 1:1 Аустрия К
4 тур
10 апреля, воскресенье 15:30 Аустрия К 0:6 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
16 тур
27 ноября, суббота 19:00 Аустрия К 2:1 Зальцбург
5 тур
21 августа, суббота 18:00 Зальцбург 3:1 Аустрия К
Чемпионат Австрии (2009/2010)
29 тур
10 апреля, суббота 20:00 Аустрия К 0:2 Зальцбург
19 тур
11 декабря, пятница 21:30 Зальцбург 1:0 Аустрия К
10 тур
4 октября, воскресенье 20:00 Зальцбург 7:1 Аустрия К
9 тур
26 сентября, суббота 20:00 Аустрия К 1:2 Зальцбург
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 30 22 7 1 63:19 +44 45
2. Штурм 30 19 6 5 53:26 +27 39
3. Рапид В 30 11 6 13 46:43 +3 39
4. ЛАСК 30 13 12 5 51:35 +16 32
5. Аустрия В 30 11 9 10 53:48 +5 23
6. Аустрия Кл 30 10 5 15 41:59 -18 20
* - Аустрия: снято 19
Штурм: снято 24
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 19
Альтах: снято 9
Рид: снято 9
Аустрия Л: снято 14
Вольфсберг: снято 11
Тироль: снято 14
Хартберг: снято 9
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