Введите ваш ник на сайте

Аустрия - ЛАСК

02.04.2023, Воскресенье, 15:30 мск Вена, стадион Генерали Арена Австрия. Бундеслига, 1 тур Аустрия - ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
13 тур
23 октября, воскресенье 18:00 ЛАСК 2:2 Аустрия
2 тур
31 июля, воскресенье 18:00 Аустрия 1:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
18 тур
12 декабря, воскресенье 19:00 Аустрия 2:3 ЛАСК
7 тур
12 сентября, воскресенье 15:30 ЛАСК 0:2 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
12 тур
20 декабря, воскресенье 19:00 Аустрия 1:1 ЛАСК
1 тур
11 сентября, пятница 21:30 ЛАСК 1:0 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
13 тур
3 ноября, воскресенье 19:00 ЛАСК 2:0 Аустрия
2 тур
3 августа, суббота 18:00 Аустрия 0:3 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
32 тур
26 мая, воскресенье 18:00 ЛАСК 5:2 Аустрия
26 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 Аустрия 2:2 ЛАСК
19 тур
22 февраля, пятница 21:30 ЛАСК 2:0 Аустрия
8 тур
23 сентября, воскресенье 15:30 Аустрия 0:3 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
31 тур
21 апреля, суббота 19:30 ЛАСК 1:0 Аустрия
22 тур
10 февраля, суббота 20:30 Аустрия 1:3 ЛАСК
13 тур
28 октября, суббота 19:30 ЛАСК 2:2 Аустрия
4 тур
12 августа, суббота 19:30 Аустрия 2:0 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
32 тур
7 мая, суббота 20:30 Аустрия 5:0 ЛАСК
22 тур
26 февраля, суббота 20:30 ЛАСК 0:4 Аустрия
12 тур
23 октября, суббота 20:30 Аустрия 4:1 ЛАСК
2 тур
25 июля, воскресенье 18:00 ЛАСК 3:4 Аустрия
Чемпионат Австрии (2009/2010)
33 тур
2 мая, воскресенье 17:30 ЛАСК 0:1 Аустрия
23 тур
6 марта, суббота 20:00 Аустрия 0:1 ЛАСК
12 тур
25 октября, воскресенье 17:30 Аустрия 3:0 ЛАСК
2 тур
24 июля, пятница 22:30 ЛАСК 4:5 Аустрия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 30 22 7 1 63:19 +44 45
2. Штурм 30 19 6 5 53:26 +27 39
3. Рапид В 30 11 6 13 46:43 +3 39
4. ЛАСК 30 13 12 5 51:35 +16 32
5. Аустрия В 30 11 9 10 53:48 +5 23
6. Аустрия Кл 30 10 5 15 41:59 -18 20
* - Аустрия: снято 19
Штурм: снято 24
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 19
Альтах: снято 9
Рид: снято 9
Аустрия Л: снято 14
Вольфсберг: снято 11
Тироль: снято 14
Хартберг: снято 9
...
  • Читайте нас: 