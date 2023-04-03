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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Электрон - Знамя Труда
Электрон - Знамя Труда: обзор матча 03 апреля 2023
Электрон
03.04.2023, понедельник, 16:00
Россия. Вторая лига. Группа 2, группа B, 1 тур
0 : 3
Завершен
Знамя Труда
12'
Д. Малания
62'
Д. Жемайтис
82'
А. Бетюжнов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Электрон - Знамя Труда
88'
Замена
Н. Строилов
️️️️
А. Иванов
88'
Замена
Г. Эрмиди
️️️️
Р. Урхов
88'
Замена
Н. Пономаренко
️️️️
А. Бетюжнов
83'
Замена
А. Жохов
️️️️
Д. Жемайтис
82'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Бетюжнов
Замена
М. Аронов
️️️️
Л. Мухаметшин
72'
Замена
М. Васильев
️️️️
М. Жестарев
72'
62'
ГОЛ! 0:2!
Д. Жемайтис
Замена
Т. Букия
️️️️
Р. Петров
60'
Замена
Д. Дзауров
️️️️
А. Хабиров
60'
Замена
М. Зайцев
️️️️
Г. Меликян
60'
55'
Желтая карточка
Д. Малания
Желтая карточка
И. Анциферов
14'
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Малания
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Электрон
1
Роман Клюкин
ВР
4
Давид Миндадзе
ЦЗ
71
Олег Яковлев
ЦЗ
24
Альберт Хабиров
ПЗ
14
Анзор Амиралиев
ЛВ
94
Линар Мухаметшин
ЛВ
14
Гриша Меликян
ЛВ
95
Роман Петров
ОП
12
Иван Игнатенко
ЦП
13
Макс Жестарев
АП
9
Илья Анциферов
ЦФ
Знамя Труда
51
Владислав Зернаев
ВР
12
Абдурахман Ахильгов
ЛЗ
22
Максим Тарасенко
ЛЗ
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
15
Ярослав Харланов
ПЗ
87
Данила Жемайтис
ЛВ
27
Антон Бетюжнов
АП
23
Александр Иванов
АП
10
Роман Урхов
ПВ
Электрон
21
Мераби Кокошвили
ВР
17
Данил Потапов
ЦЗ
5
Станислав Иршев
ЦЗ
10
Темури Букия
ЦП
7
Михаил Васильев
ЦП
95
Махди Вадаев
ЦП
6
Джоси Дзауров
АП
7
Максим Аронов
ПВ
5
Михаил Зайцев
ПВ
Знамя Труда
71
Иван Заборовский
ВР
23
Артем Герасимов
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
78
Александр Жохов
ПЗ
24
Матвей Зимовец
ОП
20
Кирилл Шаронов
ЦП
26
Евгений Субботин
ЦП
11
Александр Болдырев
АП
5
Георгий Эрмиди
ПВ
17
Никита Строилов
ЦФ
7
Никита Пономаренко
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Клюкин
4
Миндадзе
71
Яковлев
24
Хабиров
95
Петров
12
Игнатенко
14
Меликян
13
Жестарев
94
Мухаметшин
9
Анциферов
14
Амиралиев
3-2-3-1
51
Зернаев
69
Лазарев
20
Малания
4
Самуэль
15
Харланов
22
Тарасенко
10
Урхов
23
Иванов
87
Жемайтис
27
Бетюжнов
95
Петров
10
Букия
10
Букия
95
Петров
13
Жестарев
7
Васильев
7
Васильев
13
Жестарев
24
Хабиров
6
Дзауров
6
Дзауров
24
Хабиров
94
Мухаметшин
7
Аронов
7
Аронов
94
Мухаметшин
14
Меликян
5
Зайцев
5
Зайцев
14
Меликян
87
Жемайтис
78
Жохов
78
Жохов
87
Жемайтис
10
Урхов
5
Эрмиди
5
Эрмиди
10
Урхов
23
Иванов
17
Строилов
17
Строилов
23
Иванов
27
Бетюжнов
7
Пономаренко
7
Пономаренко
27
Бетюжнов
Остались в запасе
Электрон
Знамя Труда
21
Мераби Кокошвили
ВР
17
Данил Потапов
ЦЗ
5
Станислав Иршев
ЦЗ
95
Махди Вадаев
ЦП
71
Иван Заборовский
ВР
23
Артем Герасимов
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
24
Матвей Зимовец
ОП
20
Кирилл Шаронов
ЦП
26
Евгений Субботин
ЦП
11
Александр Болдырев
АП
Остались в запасе
21
Мераби Кокошвили
ВР
17
Данил Потапов
ЦЗ
5
Станислав Иршев
ЦЗ
95
Махди Вадаев
ЦП
Остались в запасе
71
Иван Заборовский
ВР
23
Артем Герасимов
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
24
Матвей Зимовец
ОП
20
Кирилл Шаронов
ЦП
26
Евгений Субботин
ЦП
11
Александр Болдырев
АП
Статистика матча Электрон - Знамя Труда
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Электрон
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Электрон
3 : 2
12.11.2023
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Луки-Энергия
1 : 0
06.11.2023
Электрон
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Электрон
0 : 4
29.10.2023
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Иркутск
5 : 0
22.10.2023
Электрон
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Электрон
3 : 1
15.10.2023
Енисей-М
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Артем Харин
(Вологда)
Помощники судьи:
Андрей Савин (Санкт-Петербург)
Андрей Малахов (Москва)
Резервный судья:
Андрей Журавлев (Великий Новгород)
Инспектор:
Андрей Рунов (Санкт-Петербург)
Стадион:
Электрон
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