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Расписание матчей
Англия. Кубок
Брайтон - Манчестер Юнайтед
Брайтон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 23 апреля 2023
Брайтон
23.04.2023, воскресенье, 18:30
Англия. Кубок, 1/2 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 6 : 7
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Манчестер Юнайтед
ГОЛ!
В. Линделеф
6:7
Пенальти не реализован!
С. Мач
ГОЛ!
В. Вегхорст
6:6
ГОЛ!
А. Уэбстер
6:5
ГОЛ!
М. Забитцер
5:5
ГОЛ!
Л. Данк
5:4
ГОЛ!
М. Рэшфорд
4:4
ГОЛ!
П. Эступиньян
4:3
ГОЛ!
Д. Санчо
3:3
ГОЛ!
Д. Ундав
3:2
ГОЛ!
Д. Далот
2:2
ГОЛ!
П. Гросс
2:1
ГОЛ!
Каземиро
1:1
ГОЛ!
А. Мак Аллистер
1:0
101'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
Б. Фернандеш
101'
Замена
Т. Маласья
️️️️
А. Ван-Биссака
97'
Желтая карточка
В. Линделеф
91'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Антони
Желтая карточка
К. Митома
90'
+2
85'
Замена
Д. Санчо
️️️️
А. Марсьяль
Замена
Д. Ундав
️️️️
Д. Уэлбек
75'
Замена
Й. Велтман
️️️️
Х. Энкисо
67'
62'
Замена
Фред
️️️️
К. Эриксен
53'
Желтая карточка
Л. Шоу
36'
Желтая карточка
Каземиро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Хулио Энкисо
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
26
Дениз Ундав
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
7
Фред
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
3-1-2-3-1
97
Санчес
2
Эступиньян
4
Уэбстер
5
Данк
25
Кайседо
13
Гросс
10
Мак Аллистер
22
Митома
7
Мач
10
Энкисо
18
Уэлбек
4-1-3-2
43
Де Хеа
2
Далот
29
Ван-Биссака
29
Линделеф
23
Шоу
5
Каземиро
7
Антони
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
24
Эриксен
10
Энкисо
34
Велтман
34
Велтман
10
Энкисо
18
Уэлбек
26
Ундав
26
Ундав
18
Уэлбек
29
Ван-Биссака
3
Маласья
3
Маласья
29
Ван-Биссака
24
Эриксен
7
Фред
7
Фред
24
Эриксен
7
Антони
20
Забитцер
20
Забитцер
7
Антони
9
Марсьяль
19
Санчо
19
Санчо
9
Марсьяль
8
Фернандеш
9
Вегхорст
9
Вегхорст
8
Фернандеш
Остались в запасе
Брайтон
Манчестер Юнайтед
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Брайтон - Манчестер Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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