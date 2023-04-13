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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Базель - Ницца
Базель - Ницца: обзор матча 13 апреля 2023
Базель
13.04.2023, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
2 : 2
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Ницца
26'
З. Амдуни (П)
71'
З. Амдуни
38'
Т. Моффи
45+1'
Т. Моффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Базель - Ницца
Замена
Л. Миллар
️️️️
З. Амдуни
89'
84'
Замена
А. Менди
️️️️
П. Росарио
84'
Замена
Б. Браими
️️️️
Т. Моффи
Желтая карточка
С. Лопес
79'
ГОЛ! 2:2!
З. Амдуни
Пас отдал
М. Ланг
71'
Замена
Б. Финк
️️️️
А. Зекири
67'
46'
Замена
М. Бар
️️️️
А. Амрауи
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Т. Моффи
Пас отдал
Г. Лаборд
38'
ГОЛ! 1:1!
Т. Моффи
ГОЛ с пенальти! 1:0!
З. Амдуни
26'
24'
Желтая карточка
Ж. Тодибо
18'
Желтая карточка
А. Амрауи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
18
Серхио Лопес
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Базель
16
Нильс де Моль
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
30
Антон Каде
ЛВ
17
Лайам Миллар
ЛВ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
21
Брэдли Финк
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
77
Яннис Нахуну
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
26
Бадредин Буанани
ПВ
4-3-1-2
1
Хитц
18
Лопес
3
Пельмар
4
Нуху
5
Ланг
18
Бюргер
34
Джака
17
Диуф
14
Ндой
11
Амдуни
9
Зекири
4-2-2-2
1
Шмейхель
4
Данте
20
Тодибо
55
Ндайшими
88
Амрауи
13
Росарио
19
Тюрам
21
Рэмзи
6
Будауи
9
Моффи
9
Лаборд
11
Амдуни
17
Миллар
17
Миллар
11
Амдуни
9
Зекири
21
Финк
21
Финк
9
Зекири
88
Амрауи
26
Бар
26
Бар
88
Амрауи
13
Росарио
33
Менди
33
Менди
13
Росарио
9
Моффи
7
Браими
7
Браими
9
Моффи
Остались в запасе
Базель
Ницца
12
Уго Новоа
ПВ
16
Нильс де Моль
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
30
Антон Каде
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
1
Марцин Булка
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
77
Яннис Нахуну
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
16
Нильс де Моль
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
30
Антон Каде
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
77
Яннис Нахуну
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Алекс Фрай
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Базель - Ницца
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Где смотреть матч:
Матч! Арена
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