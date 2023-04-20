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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ницца - Базель
Ницца - Базель: обзор матча 20 апреля 2023
Ницца
20.04.2023, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
1 : 2
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Базель
9'
Г. Лаборд
86'
Ж. Огустен
98'
К. Нуху
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ницца - Базель
120'
Замена
Б. Финк
️️️️
Д. Ндой
115'
Желтая карточка
М. Ланг
Замена
Р. Белахьян
️️️️
Ю. Ндайшими
115'
Желтая карточка
К. Тюрам
105'
+1
98'
ГОЛ! 1:2!
К. Нуху
Пас отдал
Д. Малес
Желтая карточка
Н. Пепе
90'
+6
Желтая карточка
А. Рэмзи
90'
+4
Замена
Б. Браими
️️️️
Х. Будауи
87'
86'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Огустен
Пас отдал
Р. Калафьори
83'
Замена
Д. Малес
️️️️
А. Зекири
Замена
Н. Пепе
️️️️
Т. Моффи
73'
Замена
А. Амрауи
️️️️
М. Бар
73'
Замена
П. Росарио
️️️️
А. Менди
73'
72'
Замена
Р. Калафьори
️️️️
Л. Миллар
72'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
В. Бюргер
Желтая карточка
М. Бар
59'
Желтая карточка
Х. Будауи
56'
Желтая карточка
Данте
38'
32'
Желтая карточка
Д. Ндой
ГОЛ! 1:0!
Г. Лаборд
Пас отдал
А. Рэмзи
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
77
Яннис Нахуну
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
23
Том Луше
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
30
Антон Каде
ЛВ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
19
Дариан Малес
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
3-3-2-2
1
Шмейхель
20
Тодибо
4
Данте
55
Ндайшими
26
Бар
19
Тюрам
33
Менди
21
Рэмзи
6
Будауи
9
Моффи
9
Лаборд
3-3-2-2
1
Хитц
5
Ланг
3
Пельмар
4
Нуху
17
Диуф
34
Джака
18
Бюргер
14
Ндой
17
Миллар
9
Зекири
11
Амдуни
26
Бар
88
Амрауи
88
Амрауи
26
Бар
55
Ндайшими
21
Белахьян
21
Белахьян
55
Ндайшими
33
Менди
13
Росарио
13
Росарио
33
Менди
6
Будауи
7
Браими
7
Браими
6
Будауи
9
Моффи
19
Пепе
19
Пепе
9
Моффи
17
Миллар
33
Калафьори
33
Калафьори
17
Миллар
9
Зекири
19
Малес
19
Малес
9
Зекири
18
Бюргер
97
Огустен
97
Огустен
18
Бюргер
14
Ндой
21
Финк
21
Финк
14
Ндой
Остались в запасе
Ницца
Базель
1
Марцин Булка
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
77
Яннис Нахуну
ЦЗ
23
Том Луше
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
12
Уго Новоа
ПВ
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
30
Антон Каде
ЛВ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
77
Яннис Нахуну
ЦЗ
23
Том Луше
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
30
Антон Каде
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Ницца - Базель
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
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