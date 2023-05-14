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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Олимпиакос
ПАОК - Олимпиакос: обзор матча 14 мая 2023
ПАОК
14.05.2023, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, группа A, 10 тур
0 : 1
Завершен
Олимпиакос
33'
Д. Самассеку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Олимпиакос
Желтая карточка
Тайсон
89'
Желтая карточка
Ф. Соареш
81'
78'
Замена
П. Касами
️️️️
Х. Ин Бом
77'
Замена
Г. Масурас
️️️️
К. Фортунис
Замена
Ф. Соареш
️️️️
Д. Аугусто
76'
71'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
С. Бакамбу
65'
Замена
М. Врусаи
️️️️
П. Бьель
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Т. Дантас
64'
Замена
Тайсон
️️️️
Д. Бисесвар
64'
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Самассеку
Пас отдал
Родиней
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
16
Пеп Бьель
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
23
Пайтим Касами
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
4-3-1-2
24
Котарски
55
Соареш
15
Ингасон
37
Насберг
94
Кедзиора
8
Аугусто
26
Дантас
14
Живкович
45
Константелиас
23
Брэндон
21
Бисесвар
3-3-1-2-1
19
Цолакис
23
Родиней
19
Папастатопулос
5
Рябчук
5
Ндой
6
М'Вила
18
Самассеку
16
Ин Бом
7
Фортунис
16
Бьель
94
Бакамбу
26
Дантас
22
Шваб
22
Шваб
26
Дантас
8
Аугусто
22
Соареш
22
Соареш
8
Аугусто
21
Бисесвар
11
Тайсон
11
Тайсон
21
Бисесвар
16
Ин Бом
23
Касами
23
Касами
16
Ин Бом
7
Фортунис
7
Масурас
7
Масурас
7
Фортунис
16
Бьель
17
Врусаи
17
Врусаи
16
Бьель
94
Бакамбу
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
94
Бакамбу
Остались в запасе
ПАОК
Олимпиакос
12
Живко Живкович
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
47
Огмундур Кристинссон
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Жозе Аниго
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Жозе Аниго
Статистика матча ПАОК - Олимпиакос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
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