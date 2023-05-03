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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Олимпиакос
АЕК - Олимпиакос: обзор матча 03 мая 2023
АЕК
03.05.2023, среда, 20:00
Греция. Суперлига, группа A, 8 тур
0 : 0
Завершен
Олимпиакос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Олимпиакос
89'
Желтая карточка
Х. Ин Бом
89'
Замена
М. Врусаи
️️️️
Х. Ин Бом
Замена
Н. Элиассон
️️️️
М. Мохаммади
81'
Замена
П. Фернандес
️️️️
М. Гачинович
81'
76'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
С. Бакамбу
76'
Замена
П. Касами
️️️️
Д. Самассеку
73'
Желтая карточка
Родиней
71'
Желтая карточка
С. Бакамбу
64'
Замена
Г. Масурас
️️️️
П. Бьель
Замена
О. Пинеда
️️️️
Й. Йонссон
60'
Замена
П. Манталос
️️️️
С. Цубер
60'
55'
Желтая карточка
К. Цолакис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
16
Йенс Йонссон
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
16
Пеп Бьель
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
20
Петрос Манталос
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
9
Том ван Верт
ЦФ
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
13
Рамон
ЛЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
4-1-2-1-2
33
Атанасиадис
28
Хаджусафи
21
Вида
2
Мукуди
5
Мохаммади
16
Йонссон
7
Цубер
4
Шиманьски
8
Гачинович
39
Амрабат
99
Гарсия
4-2-1-2-1
19
Цолакис
23
Родиней
19
Папастатопулос
27
Ба
5
Рябчук
6
М'Вила
18
Самассеку
16
Ин Бом
7
Фортунис
16
Бьель
94
Бакамбу
5
Мохаммади
17
Элиассон
17
Элиассон
5
Мохаммади
7
Цубер
20
Манталос
20
Манталос
7
Цубер
8
Гачинович
22
Фернандес
22
Фернандес
8
Гачинович
16
Йонссон
25
Пинеда
25
Пинеда
16
Йонссон
18
Самассеку
23
Касами
23
Касами
18
Самассеку
16
Бьель
7
Масурас
7
Масурас
16
Бьель
16
Ин Бом
17
Врусаи
17
Врусаи
16
Ин Бом
94
Бакамбу
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
94
Бакамбу
Остались в запасе
АЕК
Олимпиакос
23
Чикан Станкович
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
13
Рамон
ЛЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Жозе Аниго
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
13
Рамон
ЛЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Главный тренер
Жозе Аниго
Статистика матча АЕК - Олимпиакос
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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