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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - АЕК
Панатинаикос - АЕК: обзор матча 30 апреля 2023
Панатинаикос
30.04.2023, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, группа A, 7 тур
0 : 0
Завершен
АЕК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - АЕК
89'
Желтая карточка
П. Манталос
Замена
Б. Вербич
️️️️
Д. Курбелис
89'
Желтая карточка
Д. Курбелис
85'
75'
Замена
П. Фернандес
️️️️
Н. Элиассон
75'
Замена
П. Манталос
️️️️
К. Галанопулос
75'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
М. Гачинович
Замена
Э. Цокай
️️️️
С. Паласиос
72'
71'
Желтая карточка
Д. Вида
69'
Замена
Д. Шиманьски
️️️️
Й. Йонссон
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
Бернард
60'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
А. Шпорар
59'
Замена
Д. Мансини
️️️️
А. Гнезда Черин
47'
44'
Желтая карточка
А. Мукуди
Желтая карточка
Х. Магнуссон
43'
24'
Желтая карточка
Й. Йонссон
21'
Замена
О. Пинеда
️️️️
Л. Рота
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
17
Никлас Элиассон
ЛП
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
6
Энис Цокай
ОП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
3-4-2-1
91
Бриноли
32
Магнуссон
4
Шенкевельд
27
Коцирас
22
Гнезда Черин
21
Перес
27
Хуанкар
6
Курбелис
11
Бернард
34
Паласиос
99
Шпорар
4-1-3-1-1
33
Атанасиадис
21
Вида
2
Мукуди
12
Рота
28
Хаджусафи
16
Йонссон
7
Цубер
6
Галанопулос
17
Элиассон
8
Гачинович
99
Гарсия
34
Паласиос
6
Цокай
6
Цокай
34
Паласиос
11
Бернард
30
Кляйнхайзлер
30
Кляйнхайзлер
11
Бернард
6
Курбелис
7
Вербич
7
Вербич
6
Курбелис
22
Гнезда Черин
7
Мансини
7
Мансини
22
Гнезда Черин
99
Шпорар
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
99
Шпорар
16
Йонссон
4
Шиманьски
4
Шиманьски
16
Йонссон
6
Галанопулос
20
Манталос
20
Манталос
6
Галанопулос
17
Элиассон
22
Фернандес
22
Фернандес
17
Элиассон
12
Рота
25
Пинеда
25
Пинеда
12
Рота
8
Гачинович
39
Амрабат
39
Амрабат
8
Гачинович
Остались в запасе
Панатинаикос
АЕК
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
Главный тренер
Иван Йованович
23
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Статистика матча Панатинаикос - АЕК
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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