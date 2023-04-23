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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - АЕК
Олимпиакос - АЕК: обзор матча 23 апреля 2023
Олимпиакос
23.04.2023, воскресенье, 21:00
Греция. Суперлига, группа A, 5 тур
1 : 3
Завершен
АЕК
54'
С. Бакамбу
7'
М. Гачинович
82'
Л. Гарсия (П)
90+1'
П. Манталос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - АЕК
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
П. Манталос
Пас отдал
Н. Амрабат
89'
Замена
К. Галанопулос
️️️️
О. Пинеда
Замена
П. Касами
️️️️
К. Фортунис
84'
84'
Замена
П. Фернандес
️️️️
М. Гачинович
82'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Гарсия
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
С. Бакамбу
77'
70'
Замена
Й. Йонссон
️️️️
Д. Шиманьски
70'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Н. Элиассон
Желтая карточка
К. Фортунис
66'
ГОЛ! 1:1!
С. Бакамбу
Пас отдал
Г. Масурас
54'
Замена
М. Врусаи
️️️️
П. Бьель
51'
Замена
Г. Масурас
️️️️
М. Вальбуэна
51'
43'
Желтая карточка
О. Пинеда
Желтая карточка
Родиней
41'
40'
Желтая карточка
Д. Шиманьски
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Гачинович
Пас отдал
С. Цубер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Константинос Фортунис
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
17
Никлас Элиассон
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
20
Петрос Манталос
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Пасхалакис
5
Рябчук
4
Сиссе
27
Ба
23
Родиней
6
М'Вила
16
Ин Бом
16
Бьель
7
Фортунис
28
Вальбуэна
94
Бакамбу
4-3-2-1
33
Атанасиадис
21
Вида
2
Мукуди
12
Рота
28
Хаджусафи
7
Цубер
4
Шиманьски
17
Элиассон
8
Гачинович
25
Пинеда
99
Гарсия
7
Фортунис
23
Касами
23
Касами
7
Фортунис
28
Вальбуэна
7
Масурас
7
Масурас
28
Вальбуэна
16
Бьель
17
Врусаи
17
Врусаи
16
Бьель
94
Бакамбу
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
94
Бакамбу
4
Шиманьски
16
Йонссон
16
Йонссон
4
Шиманьски
25
Пинеда
6
Галанопулос
6
Галанопулос
25
Пинеда
8
Гачинович
22
Фернандес
22
Фернандес
8
Гачинович
17
Элиассон
39
Амрабат
39
Амрабат
17
Элиассон
Остались в запасе
Олимпиакос
АЕК
19
Константинос Цолакис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
Главный тренер
Жозе Аниго
23
Чикан Станкович
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Статистика матча Олимпиакос - АЕК
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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