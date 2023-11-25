Коритиба - Ботафого

|17 тур
|29 июля, суббота
|00:00
|Ботафого
|Коритиба
|27 тур
|18 сентября, воскресенье
|01:00
|Ботафого
|2:0
|Коритиба
|8 тур
|29 мая, воскресенье
|22:00
|Коритиба
|1:0
|Ботафого
|26 тур
|20 декабря, воскресенье
|03:00
|Коритиба
|1:2
|Ботафого
|7 тур
|3 сентября, четверг
|02:30
|Ботафого
|0:0
|Коритиба
|25 тур
|24 сентября, воскресенье
|22:00
|Коритиба
|2:3
|Ботафого
|6 тур
|11 июня, воскресенье
|17:00
|Ботафого
|2:2
|Коритиба
|33 тур
|29 октября, суббота
|23:30
|Ботафого
|0:0
|Коритиба
|14 тур
|9 июля, суббота
|22:30
|Коритиба
|0:0
|Ботафого
|30 тур
|23 октября, четверг
|03:00
|Коритиба
|2:0
|Ботафого
|11 тур
|20 июля, воскресенье
|04:00
|Ботафого
|1:0
|Коритиба
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0