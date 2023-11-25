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Гремио - Гойас

25.11.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 36 тур Гремио - Гойас
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
17 тур
29 июля, суббота 00:00 Гойас Гремио
Бразилия. Серия А 2020
25 тур
15 декабря, вторник 02:00 Гойас 0:0 Гремио
6 тур
1 декабря, вторник 00:01 Гремио 2:1 Гойас
Бразилия. Серия А 2019
38 тур
8 декабря, воскресенье 22:00 Гойас 3:2 Гремио
19 тур
15 сентября, воскресенье 22:00 Гремио 3:0 Гойас
Бразилия. Серия А 2015
23 тур
6 сентября, воскресенье 22:00 Гремио 2:1 Гойас
4 тур
31 мая, воскресенье 22:00 Гойас 1:1 Гремио
Бразилия. Серия А 2014
29 тур
19 октября, воскресенье 01:30 Гойас 0:0 Гремио
10 тур
17 июля, четверг 02:30 Гремио 0:0 Гойас
Бразилия. Серия А 2013
37 тур
2 декабря, понедельник 01:30 Гремио 1:0 Гойас
18 тур
4 сентября, среда 02:30 Гойас 2:0 Гремио
Южноамериканский Кубок 2010
Вторая стадия, Финал
ответный матч		 13 августа, пятница 02:30 Гремио 0:2 Гойас
Южноамериканский Кубок 2010
Вторая стадия, Финал
первый матч		 6 августа, пятница 02:30 Гойас 1:1 Гремио
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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