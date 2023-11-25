Гремио - Гойас

|17 тур
|29 июля, суббота
|00:00
|Гойас
|Гремио
|38 тур
|8 декабря, воскресенье
|22:00
|Гойас
|3:2
|Гремио
|19 тур
|15 сентября, воскресенье
|22:00
|Гремио
|3:0
|Гойас
|23 тур
|6 сентября, воскресенье
|22:00
|Гремио
|2:1
|Гойас
|4 тур
|31 мая, воскресенье
|22:00
|Гойас
|1:1
|Гремио
|29 тур
|19 октября, воскресенье
|01:30
|Гойас
|0:0
|Гремио
|10 тур
|17 июля, четверг
|02:30
|Гремио
|0:0
|Гойас
|37 тур
|2 декабря, понедельник
|01:30
|Гремио
|1:0
|Гойас
|18 тур
|4 сентября, среда
|02:30
|Гойас
|2:0
|Гремио
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0