Сантос - Флуминенсе

|17 тур
|29 июля, суббота
|00:00
|Флуминенсе
|Сантос
|17 тур
|29 июля, суббота
|00:00
|Флуминенсе
|Сантос
|20 тур
|2 августа, вторник
|02:00
|Сантос
|2:2
|Флуминенсе
|1 тур
|9 апреля, суббота
|22:30
|Флуминенсе
|0:0
|Сантос
|23 тур
|28 октября, четверг
|01:00
|Сантос
|2:0
|Флуминенсе
|4 тур
|18 июня, пятница
|01:00
|Флуминенсе
|1:0
|Сантос
|37 тур
|22 февраля, понедельник
|00:15
|Сантос
|1:1
|Флуминенсе
|18 тур
|25 октября, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|3:1
|Сантос
|21 тур
|27 сентября, пятница
|02:00
|Флуминенсе
|1:1
|Сантос
|2 тур
|3 мая, пятница
|01:15
|Сантос
|2:1
|Флуминенсе
|31 тур
|27 октября, суббота
|22:30
|Сантос
|3:0
|Флуминенсе
|12 тур
|14 июня, четверг
|01:00
|Флуминенсе
|0:1
|Сантос
|20 тур
|15 августа, вторник
|02:00
|Сантос
|0:0
|Флуминенсе
|1 тур
|14 мая, воскресенье
|17:00
|Флуминенсе
|3:2
|Сантос
|29 тур
|6 октября, четверг
|03:00
|Сантос
|2:1
|Флуминенсе
|10 тур
|23 июня, четверг
|03:45
|Флуминенсе
|2:4
|Сантос
|29 тур
|4 октября, воскресенье
|22:00
|Сантос
|3:1
|Флуминенсе
|10 тур
|3 июля, пятница
|03:00
|Флуминенсе
|2:1
|Сантос
|30 тур
|23 октября, четверг
|04:00
|Сантос
|0:1
|Флуминенсе
|11 тур
|21 июля, понедельник
|01:30
|Флуминенсе
|1:0
|Сантос
|36 тур
|24 ноября, воскресенье
|23:00
|Сантос
|1:0
|Флуминенсе
|17 тур
|1 сентября, воскресенье
|04:00
|Флуминенсе
|0:2
|Сантос
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0