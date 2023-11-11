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Коритиба - Крузейро

11.11.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 34 тур Коритиба - Крузейро
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
15 тур
15 июля, суббота 00:00 Крузейро Коритиба
Бразилия. Серия А 2017
29 тур
19 октября, четверг 00:30 Коритиба 1:0 Крузейро
10 тур
25 июня, воскресенье 22:00 Крузейро 2:0 Коритиба
Бразилия. Серия А 2016
20 тур
14 августа, воскресенье 22:00 Крузейро 2:2 Коритиба
1 тур
15 мая, воскресенье 03:00 Коритиба 1:0 Крузейро
Бразилия. Серия А 2015
28 тур
28 сентября, понедельник 00:30 Крузейро 2:0 Коритиба
9 тур
28 июня, воскресенье 22:00 Коритиба 1:0 Крузейро
Бразилия. Серия А 2014
24 тур
25 сентября, четверг 02:30 Коритиба 1:2 Крузейро
5 тур
18 мая, воскресенье 01:30 Крузейро 3:2 Коритиба
Бразилия. Серия А 2013
30 тур
21 октября, понедельник 00:30 Коритиба 2:1 Крузейро
11 тур
4 августа, воскресенье 00:00 Крузейро 1:0 Коритиба
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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