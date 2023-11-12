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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Интернасьонал
Палмейрас - Интернасьонал: обзор матча 12 ноября 2023
Палмейрас
12.11.2023, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 34 тур
3 : 0
Завершен
Интернасьонал
38'
З. Рафаэль
59'
Эндрик
88'
Рони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Интернасьонал
Замена
Артур
️️️️
Р. Вейга
90'
ГОЛ! 3:0!
Рони
Пас отдал
Вандерлан
88'
Замена
Фабиньо
️️️️
Р. Риос
86'
80'
Замена
К. де Пена
️️️️
Д. Кардозо
80'
Замена
П. Энрике
️️️️
Маурисио
68'
Желтая карточка
А. Патрик
Замена
Вандерлан
️️️️
Б. Лопес
64'
64'
Замена
Л. Адриано
️️️️
Э. Валенсия
Замена
Рони
️️️️
Эндрик
64'
ГОЛ! 2:0!
Эндрик
Пас отдал
Р. Вейга
59'
Замена
Навес
️️️️
Луан
46'
46'
Замена
Ромуло
️️️️
Ч. Арангис
ГОЛ! 1:0!
З. Рафаэль
38'
Желтая карточка
М. Серкейра
37'
33'
Желтая карточка
Дальберт
33'
Замена
Н. Эрнандес
️️️️
Дальберт
15'
Желтая карточка
Ч. Арангис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
(К)
ПЗ
12
Майке
ПЗ
5
Ричард Риос
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
18
Маурисио
АП
10
Алан Патрик
(К)
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
33
Рони
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
37
Артур
ПВ
11
Кевин
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
31
Луис Гилерме
ЦФ
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
50
João Dalla Corte
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
6
Габриэль
ОП
23
Ромуло
ЦП
18
Габриэл Баррос
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Вевертон
14
Роша
13
Луан
26
Серкейра
22
Пикерес
12
Майке
5
Риос
93
Зе Рафаэль
23
Вейга
77
Лопес
9
Эндрик
4-2-2-2
1
Рочет
14
Бустос
44
Витао
3
Гомес
29
Дальберт
5
Кардозо
20
Арангис
18
Маурисио
10
Патрик
94
Вандерсон
13
Валенсия
77
Лопес
12
Вандерлан
12
Вандерлан
77
Лопес
13
Луан
5
Навес
5
Навес
13
Луан
5
Риос
5
Фабиньо
5
Фабиньо
5
Риос
9
Эндрик
33
Рони
33
Рони
9
Эндрик
23
Вейга
37
Артур
37
Артур
23
Вейга
29
Дальберт
22
Эрнандес
22
Эрнандес
29
Дальберт
20
Арангис
23
Ромуло
23
Ромуло
20
Арангис
5
Кардозо
14
де Пена
14
де Пена
5
Кардозо
13
Валенсия
4
Адриано
4
Адриано
13
Валенсия
18
Маурисио
7
Энрике
7
Энрике
18
Маурисио
Остались в запасе
Палмейрас
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
2
Гарсия
ПЗ
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
11
Кевин
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
31
Луис Гилерме
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
50
João Dalla Corte
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
6
Габриэль
ОП
18
Габриэл Баррос
ПВ
99
Лукка
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
2
Гарсия
ПЗ
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
11
Кевин
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
31
Луис Гилерме
ЦФ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
50
João Dalla Corte
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
6
Габриэль
ОП
18
Габриэл Баррос
ПВ
99
Лукка
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Палмейрас - Интернасьонал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Paulo Cesar Zanovelli da Silva, Brazil
Стадион:
Allianz Parque, Sao Paulo
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