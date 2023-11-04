Атлетико Паранаэнсе - Форталеза

|14 тур
|8 июля, суббота
|00:00
|Форталеза
|Атлетико Паранаэнсе
|14 тур
|8 июля, суббота
|00:00
|Форталеза
|Атлетико Паранаэнсе
|30 тур
|6 октября, четверг
|01:30
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|Форталеза
|11 тур
|13 июня, понедельник
|01:00
|Форталеза
|0:0
|Атлетико Паранаэнсе
|28 тур
|24 октября, воскресенье
|01:15
|Форталеза
|3:0
|Атлетико Паранаэнсе
|9 тур
|4 июля, воскресенье
|01:00
|Атлетико Паранаэнсе
|2:1
|Форталеза
|20 тур
|8 ноября, воскресенье
|00:01
|Атлетико Паранаэнсе
|2:1
|Форталеза
|1 тур
|9 августа, воскресенье
|01:00
|Форталеза
|0:2
|Атлетико Паранаэнсе
|21 тур
|27 сентября, пятница
|03:30
|Атлетико Паранаэнсе
|4:1
|Форталеза
|2 тур
|2 мая, четверг
|03:30
|Форталеза
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0