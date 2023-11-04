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Атлетико Паранаэнсе - Форталеза

04.11.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 33 тур Атлетико Паранаэнсе - Форталеза
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
14 тур
8 июля, суббота 00:00 Форталеза Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2022
30 тур
6 октября, четверг 01:30 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Форталеза
11 тур
13 июня, понедельник 01:00 Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2021
28 тур
24 октября, воскресенье 01:15 Форталеза 3:0 Атлетико Паранаэнсе
9 тур
4 июля, воскресенье 01:00 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза
Бразилия. Серия А 2020
20 тур
8 ноября, воскресенье 00:01 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза
1 тур
9 августа, воскресенье 01:00 Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2019
21 тур
27 сентября, пятница 03:30 Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза
2 тур
2 мая, четверг 03:30 Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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