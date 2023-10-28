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Коритиба - Гремио

28.10.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 31 тур Коритиба - Гремио
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
12 тур
24 июня, суббота 00:00 Гремио Коритиба
Бразилия. Серия А 2020
33 тур
31 января, воскресенье 22:00 Коритиба 1:1 Гремио
14 тур
8 октября, четверг 01:15 Гремио 2:1 Коритиба
Бразилия. Серия А 2017
28 тур
16 октября, понедельник 00:01 Коритиба 0:1 Гремио
9 тур
23 июня, пятница 03:00 Гремио 2:0 Коритиба
Бразилия. Серия А 2016
23 тур
8 сентября, четверг 03:45 Коритиба 4:0 Гремио
4 тур
30 мая, понедельник 00:30 Гремио 2:0 Коритиба
Бразилия. Серия А 2015
21 тур
30 августа, воскресенье 17:00 Гремио 0:0 Коритиба
2 тур
17 мая, воскресенье 00:30 Коритиба 2:0 Гремио
Бразилия. Серия А 2014
31 тур
26 октября, воскресенье 00:30 Коритиба 1:1 Гремио
12 тур
28 июля, понедельник 01:30 Гремио 2:3 Коритиба
Бразилия. Серия А 2013
31 тур
28 октября, понедельник 00:30 Коритиба 4:0 Гремио
12 тур
9 августа, пятница 00:00 Гремио 0:1 Коритиба
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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