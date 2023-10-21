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Флуминенсе - Гойас

21.10.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 29 тур Флуминенсе - Гойас
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
10 тур
10 июня, суббота 00:00 Гойас Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2022
37 тур
10 ноября, четверг 01:00 Флуминенсе 3:0 Гойас
18 тур
21 июля, четверг 01:00 Гойас 2:3 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2020
33 тур
1 февраля, понедельник 02:30 Флуминенсе 3:0 Гойас
14 тур
8 октября, четверг 02:30 Гойас 2:4 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2019
20 тур
23 сентября, понедельник 01:00 Гойас 3:0 Флуминенсе
1 тур
29 апреля, понедельник 01:00 Флуминенсе 0:1 Гойас
Бразилия. Серия А 2015
28 тур
27 сентября, воскресенье 00:30 Флуминенсе 2:0 Гойас
9 тур
28 июня, воскресенье 22:00 Гойас 1:2 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2014
32 тур
2 ноября, воскресенье 00:30 Гойас 0:2 Флуминенсе
13 тур
4 августа, понедельник 01:30 Флуминенсе 2:0 Гойас
Бразилия. Серия А 2013
24 тур
29 сентября, воскресенье 01:30 Гойас 1:2 Флуминенсе
5 тур
10 июня, понедельник 00:00 Флуминенсе 2:1 Гойас
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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