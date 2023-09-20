Коритиба - Атлетико Паранаэнсе

|6 тур
|13 мая, суббота
|00:00
|Атлетико Паранаэнсе
|Коритиба
|6 тур
|13 мая, суббота
|00:00
|Атлетико Паранаэнсе
|Коритиба
|32 тур
|17 октября, понедельник
|01:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|Коритиба
|13 тур
|19 июня, воскресенье
|22:00
|Коритиба
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе
|29 тур
|10 января, воскресенье
|01:00
|Коритиба
|0:0
|Атлетико Паранаэнсе
|10 тур
|12 сентября, суббота
|22:30
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|Коритиба
|23 тур
|10 сентября, воскресенье
|17:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|Коритиба
|4 тур
|3 июня, суббота
|22:00
|Коритиба
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе
|31 тур
|16 октября, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|2:0
|Коритиба
|12 тур
|30 июня, четверг
|03:00
|Коритиба
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе
|27 тур
|21 сентября, понедельник
|00:30
|Коритиба
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе
|8 тур
|21 июня, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|2:2
|Коритиба
|26 тур
|4 октября, суббота
|23:20
|Коритиба
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе
|7 тур
|25 мая, воскресенье
|23:00
|Атлетико Паранаэнсе
|2:0
|Коритиба
|26 тур
|6 октября, воскресенье
|23:00
|Атлетико Паранаэнсе
|2:1
|Коритиба
|7 тур
|14 июля, воскресенье
|00:00
|Коритиба
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0