Интернасьонал - Атлетико Минейро

|6 тур
|13 мая, суббота
|00:00
|Атлетико Минейро
|Интернасьонал
|6 тур
|13 мая, суббота
|00:00
|Атлетико Минейро
|Интернасьонал
|20 тур
|31 июля, воскресенье
|22:00
|Интернасьонал
|3:0
|Атлетико Минейро
|1 тур
|10 апреля, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|2:0
|Интернасьонал
|23 тур
|3 октября, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|1:0
|Интернасьонал
|4 тур
|17 июня, четверг
|01:00
|Интернасьонал
|0:1
|Атлетико Минейро
|24 тур
|7 декабря, понедельник
|00:15
|Атлетико Минейро
|2:2
|Интернасьонал
|5 тур
|23 августа, воскресенье
|01:00
|Интернасьонал
|1:0
|Атлетико Минейро
|38 тур
|8 декабря, воскресенье
|22:00
|Интернасьонал
|2:1
|Атлетико Минейро
|19 тур
|15 сентября, воскресенье
|17:00
|Атлетико Минейро
|1:3
|Интернасьонал
|36 тур
|22 ноября, четверг
|00:30
|Интернасьонал
|1:2
|Атлетико Минейро
|17 тур
|7 августа, вторник
|02:00
|Атлетико Минейро
|0:1
|Интернасьонал
|27 тур
|26 сентября, понедельник
|00:30
|Атлетико Минейро
|3:1
|Интернасьонал
|8 тур
|17 июня, пятница
|01:30
|Интернасьонал
|2:0
|Атлетико Минейро
|30 тур
|15 октября, четверг
|01:30
|Атлетико Минейро
|2:1
|Интернасьонал
|11 тур
|6 июля, понедельник
|00:30
|Интернасьонал
|1:3
|Атлетико Минейро
|Плей-офф, 1/8 финала
ответный матч
|14 мая, четверг
|04:00
|Интернасьонал
|3:1
|Атлетико Минейро
|Плей-офф, 1/8 финала
первый матч
|7 мая, четверг
|04:00
|Атлетико Минейро
|2:2
|Интернасьонал
|36 тур
|23 ноября, воскресенье
|00:30
|Интернасьонал
|2:1
|Атлетико Минейро
|17 тур
|24 августа, воскресенье
|01:30
|Атлетико Минейро
|1:0
|Интернасьонал
|34 тур
|15 ноября, пятница
|03:00
|Атлетико Минейро
|2:1
|Интернасьонал
|15 тур
|18 августа, воскресенье
|00:00
|Интернасьонал
|0:0
|Атлетико Минейро
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0