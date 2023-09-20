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Брагантино - Палмейрас

20.09.2023, Среда, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 25 тур Брагантино - Палмейрас
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
6 тур
13 мая, суббота 00:00 Палмейрас Брагантино
Бразилия. Серия А 2022
25 тур
4 сентября, воскресенье 01:00 Брагантино 2:2 Палмейрас
6 тур
14 мая, суббота 22:30 Палмейрас 2:0 Брагантино
Бразилия. Серия А 2021
25 тур
10 октября, воскресенье 03:00 Палмейрас 2:4 Брагантино
6 тур
24 июня, четверг 01:00 Брагантино 3:1 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2020
27 тур
28 декабря, понедельник 00:15 Палмейрас 1:0 Брагантино
8 тур
6 сентября, воскресенье 17:00 Брагантино 1:2 Палмейрас
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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