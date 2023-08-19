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Коринтианс - Гойас

19.08.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 21 тур Коринтианс - Гойас
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
2 тур
22 апреля, суббота 00:00 Гойас Коринтианс
Бразилия. Серия А 2022
32 тур
30 октября, воскресенье 02:30 Гойас 0:0 Коринтианс
13 тур
19 июня, воскресенье 22:00 Коринтианс 1:0 Гойас
Бразилия. Серия А 2020
26 тур
22 декабря, вторник 02:00 Коринтианс 2:1 Гойас
7 тур
3 сентября, четверг 01:15 Гойас 1:2 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2019
26 тур
17 октября, четверг 03:30 Гойас 2:2 Коринтианс
7 тур
8 августа, четверг 01:15 Коринтианс 2:0 Гойас
Бразилия. Серия А 2015
30 тур
16 октября, пятница 01:30 Коринтианс 3:0 Гойас
11 тур
5 июля, воскресенье 22:00 Гойас 0:0 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2014
35 тур
20 ноября, четверг 02:00 Гойас 0:1 Коринтианс
16 тур
22 августа, пятница 02:30 Коринтианс 5:2 Гойас
Бразилия. Серия А 2013
21 тур
15 сентября, воскресенье 23:00 Коринтианс 1:2 Гойас
2 тур
30 мая, четверг 00:00 Гойас 1:1 Коринтианс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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