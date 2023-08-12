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Гойас - Атлетико Паранаэнсе

12.08.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 20 тур Гойас - Атлетико Паранаэнсе
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
1 тур
15 апреля, суббота 00:00 Атлетико Паранаэнсе Гойас
Бразилия. Серия А 2022
35 тур
2 ноября, среда 22:00 Атлетико Паранаэнсе 3:2 Гойас
16 тур
10 июля, воскресенье 02:30 Гойас 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2020
21 тур
14 ноября, суббота 23:00 Гойас 0:1 Атлетико Паранаэнсе
2 тур
13 августа, четверг 01:15 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойас
Бразилия. Серия А 2019
28 тур
27 октября, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойас
9 тур
14 июня, пятница 02:00 Гойас 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2015
21 тур
31 августа, понедельник 00:30 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Гойас
2 тур
17 мая, воскресенье 00:30 Гойас 2:0 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2014
37 тур
1 декабря, понедельник 00:30 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Гойас
18 тур
1 сентября, понедельник 01:30 Гойас 3:1 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2013
30 тур
20 октября, воскресенье 22:00 Гойас 3:0 Атлетико Паранаэнсе
11 тур
4 августа, воскресенье 00:00 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гойас
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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